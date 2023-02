Piccolo battibecco quello che è andato in scena oggi negli studi di Sky Sport durante l’intervista di Lautaro Martinez al termine di Bologna-Inter 1-0. "Così non andiamo da nessuna parte. Chiedo scusa ai tifosi", le parole del Toro, che come di consueto ha voluto metterci la faccia al termine di una prestazione decisamente deludente da parte sua e dei suoi compagni. Parole a cui ha subito replicato l'ex calciatore Giancarlo Marocchi: "Le scuse ai tifosi vanno bene fino a un certo punto perché ovviamente voi vi impegnate. Diventa più importante però il primo discorso relativo al fatto che così non andate da nessuna parte. Fossi un tuo compagno un po' mi farebbe arrabbiare, io userei questi argomenti per parlarne nello spogliatoio. Ma tra di voi quando vi ritroverete, prima, durante e dopo l'allenamento, che è la cosa più importante, ne parlerete o no?".

A quel punto arriva la secca la replica di Lautaro: "Sì, certo che ci parliamo. Io sono chiaro qui davanti al microfono e lo stesso nello spogliatoio con i miei compagni. Tranquilli che io sono una sola persona e quello che ho da dire e lo dico", la conclusione dell'argentino che non ha certamente gradito la provocazione dell'opinionista.