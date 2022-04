Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, è la persona interpellata da Tuttosport per una panoramica su lotta scudetto e futuro mercato. "Dico Inter, per il calendario e lo stato di forma dopo il successo contro la Juventus - risponde in merito alla corsa per il titolo -. Non mi sarei aspettato la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, mentre il Milan fatica a segnare. No, alla Juventus ormai non credo più".