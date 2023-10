Intervenuto nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani analizza così l'avvio di stagione e i numeri sorprendenti del neo portiere nerazzurro Yann Sommer: "A me Sommer piaceva anche prima. È un portiere un po' particolare per la struttura che ha, è un po' più basso rispetto alla media attuale. È un portiere vecchia maniera, ma è molto reattivo, ha grande mentalità, sa essere presente nella partita.

Sta facendo bene. L'Inter non ha sempre avuto bisogno del portiere nelle ultime partite, ma nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa - penso ad esempio contro la Real Sociedad - Sommer è stato decisivo".