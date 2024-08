Romelu Lukaku ritrova Antonio Conte. Dopo la vincente parentesi all'Inter, il tecnico salantino e Big Rom si riabbracciano al Napoli per una nuova avventura insieme: "La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, mi ha voluto come un ragazzone di 19 anni, non abbiamo mai avuto l'occasione di lavorare insieme, poi qualche anno fa c'è stata questa opportunità e da lì penso che lui mi abbia portato a un altro livello calcistico e mentale - ricorda il belga ai microfoni del canale YouTube del club azzurro -. Quando abbiamo vinto lo scudetto, la foto che ho fatto con lui è il momento più bello del nostro percorso. Durante il cammino abbiamo avuto momenti belli, ma alla fine, come lui dice, quando si festeggia e si scrive la storia".

