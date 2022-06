Com'è stare di nuovo a Milano? "Tornare a casa. La mia famiglia a Milano siamo stati veramente bene qui con tifosi e compagni. Tutti mi hanno aiutato dal primo giorno. Non ho lasciato la casa quando sono andato in Inghilterra e questo vuol dire qualcosa. Sono contento, voglio solo rivedere i ragazzi in campo".

Com'è stato rivedere il presidente Zhang? "Abbiamo parlato di tante cose, di come era forse impossibile tornare qui ma lo abbiamo fatto e devo ringraziarlo per aver spinto e creduto che si poteva fare. Ci siamo riusciti e sono veramente contento".

Bentornato Romelu, quali sono le tue emozioni? "Un'emozione forte. La storia che ho avuto un anno fa con questa squadra è stata bella, per me e i tifosi. L'Inter mi ha dato tanto e spero di fare anche meglio di prima. Ora devo lavorare con la squadra e fare il meglio che posso".

Le prime parole di Romelu Lukaku dopo il ritorno in nerazzurro sono a Inter Tv .

Cosa ti ha convinto a tornare?

"I tifosi, i compagni e l'opportunità di lavorare con il mister. Siamo rimasti in contatto per tutta la stagione scorsa, sta facendo bene con la squadra e io voglio aiutarla per fare bene".

Quanta voglia c'è di lavorare con Inzaghi?

"Tanta perché l'anno scorso hanno giocato ad alto livello. Peccato per lo scudetto ma hanno vinto due trofei e c'è stata una crescita importante. Dobbiamo continuare così. Ora è il momento di prepararsi bene per una stagione in cui vogliamo continuare nel percorso che stiamo facendo".

Hai sentito i vecchi compagni?

"Praticamente tutti e li ringrazio. Volevo tornare e loro hanno spinto per farmi tornare. Sono come una famiglia, miei fratelli".

La tua nuova avventura riparte da grandi numeri.

"Sì ma io non sono individualista, penso sempre alla squadra. Voglio far vincere l'Inter e farò di tutto in campo".

Hai un messaggio per i tifosi?

"Sì sono contento di essere qui per ridare gioia a tifosi e compagni".