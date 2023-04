Il segnale forte contro il razzismo non è stato raccolto: la Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso dell’Inter sulla squalifica di un turno comminata a Romelu Lukaku in seguito all’espulsione contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. A differenza di quanto fatto con la Curva Sud della Juventus, riaperta a seguito dell'accoglimento del reclamo bianconero dopo i cori razzisti nei confronti dell'attaccante belga durante la partita dell'Allianz Stadium, stavolta la Corte conferma le decisioni del Giudice Sportivo.

I nerazzurri hanno ritenuto di dover presentare reclamo contro questo provvedimento del Giudice sportivo in quanto la seconda ammonizione per il belga, che ha provocato dunque il rosso, sarebbe arrivata in modo errato per un’esultanza già proposta dall’attaccante con la Nazionale e comunque risposta del giocatore a degli insulti razzisti piovuti dagli spalti dell’Allianz Stadium. Niente da fare: Lukaku dovrà saltare il match di ritorno, e mai come questa volta al danno si aggiunge anche la beffa...

