Il risentimento muscolare accusato ieri in allenamento alla coscia sinistra, la cui entità sarà valutata con esami specifici tra oggi e domani, farà saltare a Romelu Lukaku sicuramente la gara con la Cremonese e al al 99% il derby di Milano. Stando alla Gazzetta dello Sport , contro il Milan è praticamente scontato il forfait di Big Rom , il quale ha detto di volerci provare fino in fondo uscendo ieri dal centro sportivo di Appiano Gentile. Poi, però, c'è la realtà: ammesso e non concesso che gli esami scongiurino lesioni muscolari, sarebbe comunque un azzardo rischiare un giocatore con la stazza del belga dopo così poco tempo, con il rischio grande di una ricaduta. "La speranza di Inzaghi, più che in ottica derby, è quella di non aver perso il giocatore fino alla sosta del 25 settembre", si legge sulla rosea .

Dopo la stracittadina, peraltro, il calendario propone la supersfida col Bayern, un'altra big europea che l'ex Chlesea, in caso alzasse bandiera bianca, non incrocerebbe dopo i due precedenti illustri con Barcellona e Real Madrid. "In generale, non sono tante le partite non disputate da giocatore dell’Inter. Nei due anni con Conte Romelu ha saltato complessivamente sette gare, di cui cinque per infortunio. E Inzaghi fa bene a tenere la dita incrociate, perché di quelle sette partite l’Inter è riuscita a vincerne solo tre", la chiosa del pezzo.