Romelu Lukaku a un passo dall’Inter? Quasi, ma non è ancora fatta. Lo spiega Gazzetta.it, che scrive come la dirigenza nerazzurra abbia ricevuto da Steven Zhang l’indicazione di continuare a trattare in modo da poter abbassare ancora la quota per riportare l’attaccante belga a Milano. Al momento il Chelsea ha chiesto 10 milioni di euro più bonus per il prestito oneroso, Suning è convinto di riuscire a limare ancora. Nella giornata di domai, quando l’Inter si ritroverà in sede per proseguire le trattative di mercato, l’avvocato Sebastien Ledure comunicherà ai Blues che il prezzo non è ancora quello giusto.