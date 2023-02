Questa sponsorizzazione del marchio sportivo non ha eguali nella storia del Gruppo LeoVegas. Cosa puoi dirci di questa partnership? “La nostra storia con l'Inter è iniziata lo scorso anno, quando la nostra piattaforma di infotainment italiana LeoVegas.news ha stretto una partnership con l'iconico club in autunno. Fin dal primo giorno, abbiamo riconosciuto il potenziale di questa partnership. Ciò è stato evidente durante il ritiro invernale dell'Inter a Malta all'inizio di dicembre, quando abbiamo ottenuto una grande prova delle nostre previsioni mentre eravamo partner temporanei per i kit di allenamento, il che ha portato a un enorme aumento dell'interesse per il nostro marchio. In questi ultimi due mesi abbiamo collaborato in modo molto efficace con l'Inter. Entrambe le parti hanno visto il potenziale e sono state ansiose di portare la partnership al livello successivo: diventare partner ufficiali del kit di allenamento e warm-up. La combinazione dei nostri grandi marchi con l'enorme fanbase globale dell'Inter, 508 milioni di persone, offre un enorme potenziale per aumentare la nostra visibilità negli sport e nelle scommesse sportive, per non parlare della promozione della migliore esperienza di iGaming. Sono entusiasta di questa fantastica opportunità: abbiamo segnato alla grande!".

In che modo LeoVegas Group sfrutterà la sponsorizzazione per aumentare la consapevolezza del marchio e raggiungere nuovi scommettitori?

“Il marchio LeoVegas Group sarà visibile a un pubblico di appassionati di sport in tutto il mondo, espandendo la nostra portata a una comunità più ampia di scommettitori nuovi ed esperti. Allo stesso tempo, possiamo sfruttare i vantaggi della collaborazione con l'Inter, un vero marchio sportivo globale, e continuare a costruire su questo. Questa partnership serve anche come impulso positivo anche per il nostro marchio“.

In futuro il Gruppo sponsorizzerà altre squadre sportive?

"Non si sa mai…! Ho imparato a non dire mai mai, ma voglio che i dati parlino da soli e il mondo dei dati è altamente dinamico. Non rifiutiamo mai le opportunità in anticipo, manteniamo una mente aperta e cercheremo sempre offerte che diano ROI ai nostri proprietari e valore ai nostri clienti. I nostri clienti sono la nostra massima priorità e ci impegniamo a offrire loro la migliore esperienza di iGaming, inclusi marchi entusiasmanti, sponsorizzazioni e contenuti esclusivi".

Ci sono due grandi squadre di calcio a Milano, l'altra è l'AC Milan di Zlatan Ibrahimovic. Questo probabilmente significa che a partire da ora, metà della città potrebbe non piacerti. Renderà più complicata la tua quotidianità milanese?

“È difficile accontentare tutti, soprattutto nel mondo dello sport (ride, ndr). Ma la cosa più importante è che il mio dentista, commercialista, avvocato e fidanzata sono tutti tifosi dell'Inter, quindi almeno ho coperto i fondamentali!”.