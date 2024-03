L'ottima stagione di Tobe Leysen con l'OH Leuven ha attirato anche l'interesse dell'Inter, attenta sul mercato dei portieri in ottica futura. Tanto che Samir Handanovic era stato spettatore d'eccezione alla partita di Jupiler Pro League contro lo Standard Liegi: "All'inizio non ci credevo, ma poi ho visto la prova nella foto. Era effettivamente lì", le parole del belga classe 2002 a Het Belang van Limburg.

Lo stesso Leysen conferma che al momento non c'è ancora nulla di concreto tra lui e il club nerazzurro: "Il mio agente ha avuto un breve contatto telefonico con Handanovic, ma da allora a livello di club non c'è più stato nulla. Finché non chiamano me o la società, non c'è niente da dire". Per il portiere parlare ora di un eventuale trasferimento futuro non ha senso: "Se me lo metto in testa, divento solo pazzo" conclude Leysen, che preferisce restare concentrato sugli obiettivo con l'OH Leuven.

