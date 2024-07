Gli interisti Lautaro Martinez e Valentin Carboni hanno conquistato nella notte italiana la Coppa America con l'Argentina battendo in finale 1-0 ai supplementari la Colombia con una rete al 112' proprio del capitano dell'Inter, subentrato al 97' a Julian Alvarez.

La partita ha avuto il pessimo corollario dei disordini avvenuti fuori dallo stadio che hanno portato al ferimento di diversi tifosi. In partita, invece, a risolvere la situazione è stato come detto l'attaccante nerazzurro ai supplementari dopo che l'albiceleste aveva perso per infortunio Messi al 66', sostituito da Nico Gonzalez.

Lautaro Martinez chiude così non solo come campione, ma anche da capocannoniere della manifestazione con cinque reti all'attivo.