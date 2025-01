Per una sera, il Toro si prende lo scettro e diventa Principe. Perché è una tripletta di Lautaro Martinez a sancire la rotonda vittoria con la quale l’Inter di Simone Inzaghi chiude alla grande la fase campionato di Champions League sotterrando un Monaco apparso fin troppo fragile, colpito duro sin dai primi minuti dalle iniziative nerazzurre e steso con tre ganci dal capitano nerazzurro che prima su rigore, poi con due conclusioni letali in piena area firma il sesto successo in questa campagna europea, che vale all’Inter il quarto posto finale e l’accesso diretto agli ottavi. Dove si profila all’orizzonte un possibile doppio derby italiano, visto che nell’urna dei playoff ci sono Milan e Juventus, con le due olandesi PSV Eindhoven e Feyenoord a completare il pot.

IL TABELLINO

INTER-MONACO 3-0

MARCATORE: 4', 16', 67' Lautaro Martinez (1 rig.)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (60' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries (76' 36 Darmian), 23 Barella (60' 16 Frattesi), 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram (60' 9 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (76' 49 De Pieri).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 17 Buchanan, 31 Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONACO: 1 Majecki; 2 Vanderson, 5 Kehrer (46' 4 Teze) 22 Salisu, 13 Mawissa; 15 Camara (46' 88 Magassa), 6 Zakaria; 11 Akliouche (19' 12 Caio Henrique), 10 Golovin (80' 7 Ben Seghir), 18 Minamino (69' 41 Michal); 36 Embolo.

In panchina: 16 Kohn, 50 Lienard, 20 Ouattara, 27 Diatta, 28 Coulibaly, 42 Bouabre.

Allenatore: Adi Hütter.

Arbitro: Peljto (BIH). Assistenti: Beljo - Ibrisimbegovic. Quarto ufficiale: Gigovic. VAR: Dankert (GER). Assistente VAR: Lasyk (POL)

Note

Spettatori: 71.601

Espulso: Mawissa (M) al 12esimo per fallo in chiara occasione da gol

Ammoniti: Zakaria (M), Vanderson (M), Pavard (I), Asllani (I)

Corner: 2-0

Recupero: 1°T 3', 2°T 6'.

96' - FISCHIA PELJKO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER BATTE IL MONACO 3-0 E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

94' - De Pieri vicino al suo momento di gloria: il giovane riceve una bella palla e calcia da posizione angolata, mandando alto.

91' - Iniziano i sei minuti di recupero. Dimarco mette in mezzo di tacco, ma De Pieri viene preso in controtempo.

90' - Rimane solo il recupero da segnalare.

88' - Altro gol divorato da Arnautovic, che da zero metri arriva sul cross di Darmian con un colpo di testa mal coordinato che termina alto. Applausi di incoraggiamento per lui.

86' - Azione prolungata dell'Inter, conclusa da Arnautovic con una conclusione alle stelle.

84' - Il problema di Teze è più grave del previsto, deve uscire in barella. Monaco in nove.

83' - Teze è ancora a terra dolorante, staff medico al lavoro.

81' - Mkhitaryan mette in difficoltà Asllani che interviene duramente su Teze: giallo per lui.

79' - Ultimo cambio nel Monaco: fuori Golovin, dentro Ben Seghir.

76' - Inzaghi lancia De Pieri che prende il posto di Lautaro. In campo anche Darmian per Dumfries.

75' - Si prepara a fare entrare il suo debutto in Champions il giovane Giacomo De Pieri. Intanto però Sommer è a terra.

72' - Servito da Dumfries dalla destra, Lautaro va a un soffio dal 4-0 agganciando però male il pallone davanti a Majecki.

69' - Ancora Inter, azione da corner sulla quale Lautaro stavolta scivola malamente. Nel Monaco, Michal rileva Minamino.

IL GOL DI LAUTARO: Mkhitaryan riceve palla in campo aperto e galoppa in solitario per 40 metri, prima di trovare il tiro dalla distanza respinto da Majecki. Sul quale però si avventa il Toro che da posizione troppo invitante fa tris.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!!

66' - Pestone su Golovin, cartellino giallo per Pavard.

64' - Un passaggio di Dumfries per Asllani viene intercettato da Minamino, Asllani però rientra prontamente e recupera.

60' - Saranno tre i cambi: con Carlos Augusto e Arnautovic entra anche Frattesi. Fuori Bastoni, Thuram e Barella.

58' - Fallo di De Vrij, Monaco che guadagna una punizione. Pronti due cambi per Inzaghi.

56' - Inter che ora entra in fase gestione, pallone giostrato poco oltre la metà campo.

54' - Bastoni lancia lungo per Barella che cerca un improbabile colpo di testa dalla distanza, mandando la palla fuori.

52' - Magia di Lautaro Martinez che apre la porta a Pavard. Il francese calcia a botta sicura ma trova Majecki a murarlo in uscita.

51' - Giocata alla Thuram di Thuram che prende palla in campo aperto, punta l'uomo e calcia un rasoterra facile per Majecki.

-----

22.06 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

22.06 - Doppio cambio per il Monaco: dentro Teze e Magassa al posto di Kehrer e di Camara.

22.05 - Sono 71.601 gli spettatori presenti, mentre le squadre tornano in campo.

HALFTIME REPORT - Un primo tempo davvero a ritmi elevatissimi, soprattutto nella prima parte quando i nerazzurri hanno cominciato a macinare gioco perforando la difesa avversaria come una lama nel burro. I due gol segnati da Lautaro Martinez, di cui uno su rigore, non sono che il suggello di una performance di pregevole fattura, anche se al cospetto di un avversario decisamente rivedibile e oltretutto azzoppato dall'espulsione dopo 12 minuti di Mawissa per un fallo evidente su Thuram lanciato a rete. In questo momento, i nerazzurri occupano il quarto posto in classifica.

------

49' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Monaco grazie ai gol di Lautaro Martinez.

49' pt - Punizione di Dimarco, palla spiovente che attraversa tutta l'area con Dumfries che poi impatta male sulla sfera.

48' pt - Ammonizione anche per Vanderson, per un fallo su Bastoni.

46' pt - Ci saranno tre minuti di recupero.

45' - Sommer si avventura in un'uscita spericolata ad anticipare Golovin e per poco non regala palla agli avversari.

44' - Barella commette fallo su Camara, poi ha qualcosa da ridire però più contro i compagni che l'arbitro.

41' - Lancio di Dumfries raccolto da Dimarco, che prova il cross di potenza in mezzo senza trovare nessuno.

37' - Affondo di Dumfries sulla destra, l'olandese però si incarta col pallone appena entrato in area.

35' - De Vrij ha tutto il tempo di accentrarsi, puntare la porta e calciare dalla lunga. Mandando alto.

32' - Asllani atterrato in area da Camara, dopo un breve consulto VAR si riprende. Ma il colpo sull'albanese appare netto...

30' - Appoggio di Mkhitaryan per Dumfries, che però viene anticipato da un difensore che appoggia per Majecki.

29' - Monaco che ora prova ad abbozzare un possesso palla, ma c'è subito recupero Inter.

27' - Continua il pressing dell'Inter, Monaco che appare frastornato.

22' - Dimarco si divora il 3-0! Appoggio stupendo di Thuram per il 32 che parte sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Majecki manda alto.

19' - Nel Monaco fuori Akliouche, dentro Caio Henrique.

19' - GOL VALIDO, 2-0 PER L'INTER!!

IL GOL DI LAUTARO: Assist di Barella che raccoglie una respinta corta e tiro centrale che beffa un Majecki assolutamente non in serata. C'è però un controllo del VAR

16' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!!

15' - Pavard toglie palla a Minamino strappandogli anche un rinvio dal fondo, il francese esulta come se fosse un gol.

14' - Dimarco si inventa una parabola stupenda, Majecki devia in calcio d'angolo.

12' - Cartellino rosso per Mawissa! L'esterno atterra Thuram lanciato in avanti, DOGSO sacrosanto che Peljko punisce con l'espulsione diretta.

11' - Barella entra in area e prova il cross, palla debole bloccata da Majecki.

10' - Avvio di match a duemila all'ora: pericoloso il Monaco con Akliouche vede però davanti a sé un muro di tre difensori.

10' - Salisu interviene in area su Thuram. Peljko lascia correre.

9' - Dumfries entra in area su appoggio di Barella e viene abbattuto in piena area, Peljto fa ampi cenni di proseguire.

8' - Camara approfitta di un errore della difesa e prova il tiro, smorzato però da Bastoni in modo tale che Sommer evita anche il corner.

6' - Gran palla agganciata da Dimarco che poi mette in mezzo per Dumfries che temporeggia cercando forse il contatto che arriva, ma per Peljto non ci sono gli estremi del penalty.

4' - Va Lautaro dal dischetto... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Botta centrale da rivedere ma che piega le mani a Majecki, nerazzurri avanti.

3' - Calcio di rigore per l'Inter: Thuram intercetta un disimpegno errato dei difensori e viene steso da Zakaria. Ammonito l'ex Juve

2' - Errore in disimpegno di Sommer, Golovin recupera il pallone e crossa in area: Pavard allontana in fallo laterale.

-----

21.00 - Sarà del Monaco il primo pallone del match: PARTITI!

20.58 - Lautaro e Zakaria davanti all'arbitro Peljto per il sorteggio.

20.56 - Inter e Monaco entrano in campo per il rituale prepartita.

20.50 - Comincia a farsi sentire la nutrita colonia di tifosi del Monaco giunti a Milano.

20.45 - Le due squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----

