Bahia Blanca accoglie Lautaro Martinez. Ritorno trionfale dell'attaccante dell'Inter nella sua città natale, dove è stato accolto insieme a German Pezzella e all'arbitro Facundo Tello dalle autorità locali che lo hanno premiato con un papiro speciale con il quale è stato dichiarato 'cittadino illustre'. Il Toro ha anche parlato in conferenza stampa raccontando le emozioni vissute: "E' una sensazione unica, incredibile. Un momento che sognavo di vivere, portare la Coppa dopo 36 anni era il sogno di ogni argentino.Con le situazioni difficili che abbiamo vissuto in questo Paese, con la situazione dovuta al Covid, tante famiglie che hanno perso i parenti, il lavoro, dal nostro angolo sogniamo sempre questo. Abbiamo sognato di vincerla per far sorridere tutti gli argentini, perché siamo felici di offrire quel po' di felicità. Bisognerà festeggiare tutti i giorni sulle tavole degli argentini, noi festeggeremo il doppio questo Natale. Io l'ho vissuto questo momento e ne godrò per molto tempo. In quei momenti ti liberi da un peso che hai nel corpo, abbiamo fatto tanti sacrifici e tanto lavoro. Siamo stati lontani tanto tempo da casa, con la famiglia lontana chilometri. Forse non è stato un Mondiale come mi aspettavo, fisicamente avevo problemi alla caviglia e non stavo giocando sereno. Però ho fatto tantissimo per poter aiutare i miei compagni quando ho avuto spazio. La felicità è completa, per me, la mia famiglia e per tutta l'Argentina. Dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita è apparso quello che abbiamo formato insieme. Iniziare il Mondiale come abbiamo iniziato non era quello che volevamo, per come siamo arrivati. Era molto difficile pensare a una sconfitta, ma ci ha reso più forti. Da lì abbiamo giocato sei finali. Ora rimarremo nella storia e nessuno ce lo toglierà. Da quando il mister ci ha dato la possibilità di vestire la maglia, è arrivato un messaggio per noi chiaro: il gruppo prima del singolo. Bisognava mettere l'Argentina al posto che meritava . È incredibile pensare che abbiamo battuto il Brasile al Maracanà, l'Italia a Wembley e la Francia a Doha, non resta che godersela". Nelle sue parole ci sono solo elogi per Julian Alvarez, l'attaccante che ne ha preso il posto nell'undici titolare di Lionel Scaloni: "Ecco dov'è il messaggio di rimanere tutti insieme. Il gruppo è al di sopra dell'individuo. Sono arrivato con la caviglia che mi faceva molto male, lui è entrato e ha fatto tutto come volevamo. Ha disputato un ottimo Mondiale. Quando hai un partner di questo livello, ti rende migliore".