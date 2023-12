Prime anticipazioni dell'intervista esclusiva di Lautaro Martinez a Sportmediaset. "Il rinnovo? Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare".

Quanto all'ottimo inizio di stagione, il capitano non è sorpreso: "Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta".