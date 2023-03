L'emittente argentina TyC Sports sta dedicando ampio spazio ai protagonisti dell'ultimo Mondiale vinto dalla Seleccion in Qatar con interviste a tutti i giocatori di Lionel Scaloni. Tappa anche ad Appiano Gentile per l'incontro con Lautaro Martinez, che nel corso della lunga intervista spiega in primo luogo come stia vivendo un momento particolarmente felice con la maglia nerazzurra: "Sono qui da cinque stagioni, il lavoro quotidiano paga sempre. Essere capitano di questa grande squadra è un orgoglio e una soddisfazione. Ci sono stati tanti momenti in cui stavo bene, ma quello che sto attraversando oggi in totale è il mio miglior momento da quando sono all'Inter. Dalla fascia di capitano ai tanti gol che ho segnato, sto giocando quasi tutte le partite con continuità e questo è sicuramente importante per me e per il club". Il discorso torna poi sulla sua esperienza in Qatar: "E' qualcosa alla quale penso ogni giorno. Siamo entrati nella storia del nostro Paese. In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto il possibile con la Nazionale. Sono arrivato infortunato per via di un problema alla caviglia rimediato contro il Viktoria Plzen in Champions League, ma non era il momento per lasciare il club anche perché Joaquin Correa e Romelu Lukaku erano infortunati e non stavamo andando bene in classifica, avevamo perso tanti punti. Non volevo abbandonare i miei compagni, ho fatto le infiltrazioni e ho giocato sul dolore. Per me era impossibile allenarmi con continuità, parlai con lo staff medico e dopo la gara contro l'Australia ho riposato per qualche giorno, poi dopo qualche altra infiltrazione mi sono riposato ancora. Ora mi sento bene"