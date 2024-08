Ritorno a casa col sorriso, lo stesso con il quale Lautaro Martinez un paio di mesi fa lasciava Milano. Un arrivederci con l'oro in bocca, nel senso più letterale del termine, per il capitano nerazzurro che lasciava il capoluogo meneghino e la sua Inter dopo averla riportata sul tetto d'Italia e un come back ancora più stellato. Il Toro di Bahia Blanca, ritornato ad Appiano questa mattina, arriva con un trofeo in più in bacheca dopo la Copa America sollevata con la sua Argentina e il personale titolo di capocannoniere della competizione.

Ora però testa alla sua Beneamata, che ritrova con la solita passione di sempre e con la quale a breve ufficializzerà il prolungamento di contratto: "Non vedevo l'ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni" ammette l'attaccante nel post Instagram dove mette in guardia sé stesso, i compagni, i tifosi e anche gli avversari: "Ora sotto, per prepararsi al meglio all'inizio del campionato e per lottare per i nostri obiettivi stagionali".

