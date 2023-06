"È stato uno dei più importanti della mia carriera. Non per la sua bellezza, ma per quanto fosse importante, per la sua grandezza e per la storia che c'era dietro" spiega con gli occhi gonfi di orgoglio Lautaro Martinez a Uefa.com, dove racconta le emozioni provate dopo il gol segnato al Milan in semifinale di Champions League: "Segnare un gol è molto speciale, quindi immagina quanto sia speciale durante una partita come questa. L'importante è che i miei compagni si siano divertiti, anche i tifosi e che abbia contribuito a calmare la squadra. Sapevamo che se avessero segnato un gol le cose sarebbero potute cambiare rapidamente, quindi era importante ridurre l'ansia e rilassarci".

Sulla finale contro il Manchester City:

"Non c'è dubbio che sono una delle migliori squadre del mondo. Giocano un calcio che mi piace molto e saranno avversari molto difficili da affrontare. Ma abbiamo affrontato squadre molto toste durante la fase a gironi e durante la fase a eliminazione diretta e ci siamo comportati molto bene. Dovremmo provare a godercela perché una finale di Champions League non si gioca tutti i giorni. Sarà un sogno che si avvera per tutti noi, quindi tutto ciò che resta è lavorare sodo e giocare al meglio possibile, e si spera che vinca la squadra migliore, con noi che alzeremo il trofeo alla fine della partita".

Sulle relazioni Inter-Argentina:

"Dal giorno in cui sono arrivato in questo club mi hanno fatto sentire parte della famiglia, come se fossi cresciuto qui, e questo è molto importante per qualsiasi giocatore. Sapevo che qui c'erano molti argentini come Milito, Zanetti, Cambiasso e Samuel, che hanno fatto un lavoro straordinario in questo club. È una bella responsabilità portare questa bandiera. Sono molto orgoglioso di ciò che sto ottenendo qui e dico costantemente che devo continuare a lottare per ottenere di più".

Su Dzeko e Lukaku:

"Sono due giocatori molto diversi. A Edin piace avere la palla, si ritira e si lega ai compagni, mentre Romelu tende ad attaccare gli spazi e si fa seguire dai difensori per creare spazio per la seconda punta. Mi trovo molto bene con entrambi. Cerco di adattarmi a loro e di fare tutto ciò di cui la squadra ha bisogno. Se devo attaccare spazi per liberare spazio per Edin posso farlo facilmente, e la stessa cosa vale per Romelu.

Su Inzaghi:

"È sempre importante sapere come vogliamo giocare e capire le idee dell'allenatore. Cambiare molto non significa che le cose funzioneranno, quindi quando hai le idee chiare e studi le partite e gli avversari, le cose sono molto più facili. Ci troviamo molto bene con il mister perché lavora bene e prepara bene le partite. Dal punto di vista mentale, questi giochi non hanno bisogno di preparazione a causa della loro grandezza".

