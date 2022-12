Rigore importante e dal peso non indifferente quello affidato a Lautaro Martinez, subentrato dalla panchina ma decisivo per l'Argentina nella conquista della semifinale di Qatar. Tiro pesante per il Toro? A rispondere è lo stesso centravanti dell'Inter che a Rai Sport prontamente dice: "Sì, perché era l’ultimo rigore, quello decisivo, quello della definizione. L’importante che siamo passati ed è quello che conta, siamo molto contenti".