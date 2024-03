Quest'oggi, la Lega Serie A ha deciso di mantenere anche per il 2025 la formula della Final Four per la Supercoppa Italiana, da giocare in Arabia Saudita a inizio gennaio. Una novità che, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ha suscitato più di una perplessità tra qualche club: in particolare, la società maggiormente dubbiosa è l’Inter, che nella prossima stagione sarà alle prese con un calendario a dir poco intasato, considerando anche la nuova Champions League che prevede partite anche nel mese di gennaio e il Mondiale per Club che si terrà a giugno 2025 negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda le date, con semifinali e finale si dovrebbe giocare il 3-4 gennaio e il 7 gennaio del nuovo anno. Le partite di campionato rinviate dovrebbero essere recuperate a febbraio 2025.

