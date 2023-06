La Curva Nord nerazzurra ha voluto prendere posizione in merito alle voci degli interessamenti per Nicolò Barella, soprattutto dalla Premier League: "Interista nato. Presente e futuro. Intoccabile". Poche parole, ma cariche di significato. Il tifo organizzato non ha dubbi: Barella deve essere al centro del progetto anche in vista della prossima stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!