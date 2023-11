C'erano degli osservatori interessati ieri allo stadio Fersini di Formello per la gara di Youth League tra Lazio e Celtic: scout dell'Inter, infatti, stando al quotidiano scozzese Daily Record erano presenti sulle tribune per guardare da vicino la prestazione del centrocampista Rocco Vata, nato in Scozia, di origini albanesi ma stella delle Nazionali giovanili irlandesi, in scadenza di contratto col club di Glasgow. L'Inter ha mostrato un serio interesse nei confronti del giocatore 18enne, seguito anche da Frosinone e Torino.

I club italiani sanno anche che Vata è in scadenza di contratto in estate e può essere firmato riconoscendo al Celtic una somma di 350mila sterline come indennizzo per la formazione. L'Inter, nel dettaglio, lo ingaggerebbe per mandarlo in prestito altrove.

