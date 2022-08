47' - Diagonale perfetta di Fontanarosa che appoggia palla in fallo laterale per evitare che la corsa di Ansah si traduca nella fuga verso il raddoppio.

48' - Duplice fischio di Claudio Petrella, finisce qui il primo tempo di Torino-Inter Primavera! Uno a zero per i granata il parziale dopo 48': ospiti puniti da Ansah al 14', poi incapaci di tradurre la bella reazione e le tante occasioni create nel pareggio.

17.18 - Si è rivista la solita Inter Primavera di inizio stagione nel primo tempo del Piola di Vercelli, complice l'ormai consueta partenza ad handicap che costa il gol dello svantaggio da rimontare. Dopo Bologna e Cagliari, i campioni d'Italia di Chivu vanno sotto anche col Torino al 14', trascinati dallo scatenato Ansah, un evento che scatena almeno la reazione e una serie di chance da tradurre nel pareggio. Che non arriva mai: prima ci prova Esposito con un tacco di lusso che non ha fortuna; poi è il turno dello spreco di Kamate con visuale liberissima davanti a Passador, decisivo più in là nello spazio di pochi secondi su Valentin Carboni e Iliev. Gli ultimi tentativi a vuoto prima del duplice fischio che sancisce il risultato parziale: 1-0 granata, i nerazzurrini costretti a inseguire per la terza volta su tre.

46' - Doppia sostituzione all'intervallo per il Torino: Vaiarelli e D'Agostino prendono il posto di Weidmann e Antolini. Cambi anche per Chivu: Owusu per Iliev e Di Maggio per Martnini.

48' - Eccolo Owusu! Zanotti appoggia in area per il neo entrato che stoppa e calcia di prima. Solo potente, palla alta.

50' - BOTIS TIENE IN VITA L'INTER! Clamorosa occasione per il Torino che va a sbattere contro il portiere greco, la cui uscita è decisiva per evitare il 2-0 già scritto di Vaiarelli.

52' - Perin cade a terra nell'area granata dopo un contrasto con Dembele. L'interista non protesta, l'arbitro non ha dubbi e lascia correre.

53' - D'Agostino sgmabetta Zanotti che lo aveva anticipato nettamente: si riparte con un calcio di punizione per l'Inter in zona difensiva.

61' - Si arrampica in area Fontanarosa che però non può indirizzare il pallone di testa verso lo specchio.

64' - Un'occasione gigantesca per parte in questa ripresa, ma il risultato del primo tempo resiste: 1-0 per il Torino, gol di Ansah.

65' - "Gli ha tirato la maglia', urla Chivu riferendosi al contatto N'Guessan-Owusu nell'area torinista dopo l'invenzione di Carboni. L'arbitro non ha ravvisato alcuna scorrettezza, rinvio dal fondo per Passador.

68' - Altra modifica in attacco per Chivu: Curatolo sostituisce Esposito.

69' - Difettoso il controllo di Kamate, Andersen è costretto a spendere un fallo tattico per fermare l'avanzata del Torino. Ammonizione inevitabile per il danese.

72' - Scurto concede minuti a Dell'Aquila richiamando in panchina l'ex interista Jurgens, oggi un po' in ombra.

74' - Sfuma un'azione promettente dell'Inter! Intuizione di Kamate per lo scatto in profondità di Owusu, che anziché puntare la porta gira lontano dall'area facendo perdere ritmo ai compagni.

80' - Chivu pretende 'velocità' dai suoi, ma oggi la manovra non è mai stata fluida ed è difficile che lo diventi in questo finale.

81' - Chivu tenta il tutto per tutto: dentro un altro attaccante, Sarr, per Kamate che è un centrocampista.

82' - Curatolo non può raggiungere il pallone, Passador lo fa suo abbracciandolo in area di rigore.

86' - Intervento ruvido di Zanotti, salvato dal fatto che di mezzo c'era almeno il pallone: solo punizione per il Torino, niente giallo per il capitano dei nerazzurri.

90' - Valentin Carboni si butta in area... L'argentino rischia di prendere il giallo per simulazione, quindi il rosso perché già ammonito. Gli è andata bene.

96' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Piola! Seconda sconfitta in tre partite per l'Inter Primavera, mandata ko dal Torino: decide un gol di Ansah al 14'. Chivu fermo a un punto in classifica dopo i primi 270' in campionato.

46' - Assegnati 3' di recupero.

45' - Valentin Carboni commette fallo in attacco, ma è lui ad avere la peggio: l'argentino si è buttato faccia in avanti beccandosi un calcio involontario da Ruszel che era nettamente in anticipo.

44' - Esecuzione del corner troppo timida, sul primo palo allontana un difendente in maglia granata. La palla torna al bulgaro che crossa anche peggio.

43' - Iliev è pronto a battere l'ennesimo calcio d'angolo.

42' - Continua ad attaccare l'Inter che, dopo la reazione che ha fatto vedere, meriterebbe sicuramente il pari.

40' - Trattenute reciproche tra Jurgens e Guercio nell'area interista, l'arbitro fa bene a far correre l'azione assegnando corner ai padroni di casa.

39' - PASSADOR SALVA SU ILIEV! Colpo di testa ravvicinato del bulgaro, il portiere del Torino si oppone ancora. Interviene Kamate in tap-in, ma Dembele fa prima di lui.

38' - VALENTIN CARBONI SI ACCENDE ALL'IMPROVVISO! L'argentino riceva palla da Perin, la tocca due volte cercando luce per il tiro mancino che arriva preciso ma non potentissimo. Passador anticipa la parata e schiaffeggia la sfera verso la sua sinistra.

37' - Altro giro dalla bandierina per l'Inter: questa volta è Fontanarosa a provare la deviazione sul primo palo, ma la palla viene sputata fuori dall'area.

36' - Colpo di testa in mischia di Guercio: nulla di fatto.

36' - Due corner di fila per l'Inter, sul punto di battuta lo specialista Iliev.

34' - KAMATE SPRECA L'1-1! Uno-due pregiato al limite dell'area tra Esposito e Iliev, con quest'ultimo che spalanca la strada per il tiro con visuale libera al 14. Conclusione moscia, para senza problemi Passador.

33' - Retropassaggio da brividi di Antolini, se la cava bene Passador che spazza via di prima senza pensarci due volte.

32' - Pessimo appoggio di Andersen che innesca il contropiede torinista, fermato proprio dal danese pronto a rimediare al suo errore.

30' - Torino-Inter 1-0 il parziale alla mezzora di gioco: decide fin qui il gol del migliore in campo Ansah.

29' - Storie tese tra Andersen e Dellavalle, l'arbitro deve intervenire per calmare gli animi accesi. Nessun provvedimento, Petrella decide di usare l'arma del dialogo.

28' - Si riparte dopo la pausa, punizione per il Torino nella sua metà campo.

26' - Cooling break, i giocatori possono rinfrescarsi in questa caldo pomeriggio vercellese.

25' - Valentin Carboni lavora lontano dall'area di rigore torinista ma si intestardisce, perde palla e commette fallo. Arrabbiato con se stesso, la calcia via polemicamente contro i cartelloni pubblicitari. L'arbitro lo grazia, a termini di regolamento poteva starci il giallo.

24' - Guadagna metri l'Inter, che da qualche minuto ha preso decisamente coraggio.

23' - Fontanarosa vede un varco che in realtà non c'è nella metà campo del Torino e consegna palla agli avversari con una fiondata imprecisa.

20' - ESPOSITO SFIORA IL GRAN GOL! Iliev batte bene il calcio d'angolo, sul pallone all'altezza del primo palo si avventa l'attaccante che tenta un colpo di tacco volante. Nulla da fare, ma l'Inter quantomeno ha spaventato gli avversari dopo un avvio incerto.

20' - Si sveglia l'Inter: giro palla veloce degli ospiti, con Kamate che apre per Perin: Passador deve metterci la mano per respingere il tiro in corner.

19' - Va Jurgens... Palla alta sopra la traversa.

18' - Punizione ghiotta per il Torino qualche passo fuori dall'area nerazzurra. Jurgens o Gineitis.

17' - Chiusura provvidenziale di Guercio che cancella la ripartenza a velocità supersonica di Ansah, bravo a ribaltare l'azione dopo che Dembele aveva intercettato l'assist di Kamate per Esposito.

15' - L'Inter conferma il solito difetto di questo avvio di stagione: per la terza volta su tre è costretta a inseguire l'avversario.

14' - GOL DEL TORINO, SEMPRE ANSAH! Dembele raccoglie il traversone di Gineitis e controcrossa di prima sul secondo palo, dove sbuca Ansah che tutto solo deve solo spingere la palla in porta di testa.

12' - Il Torino pareggia il conto delle ammonizioni: Weidmann, in netto ritardo sul pallone, travolge Kamate.

11' - Altro lancio dell'Inter senza destinatario: palla nella terra di nessuno, immediatamente recuperata dal Torino.

10' - Dembele prova a sgasare sulla corsia destra, Perin è lì ad aspettarlo e mette palla in fallo laterale.

9' - Troppo frettolosa la verticalizzazione di Iliev per Esposito, ben controllato da Anton.

8' - Entra in scena anche Jurgens, che però non riesce ad attaccare l'area di rigore dopo la solita iniziativa dello scatenato Ansah.

7' - Dembele tiene a bada in velocità Kamate ma si allunga il pallone regalando all'Inter la rimessa laterale all'altezza della linea di metà campo.

6' - Gioco di prestigio sulla linea di fondo di Ansah che fa riapparire la palla alle spalle di Fontanarosa dopo averlo beffato con un tunnel ma poi crossa tra i guantoni di Botis.

5' - Entrataccia col piede a martello di Kamate su Ansah: il 14 interista diventa automaticamente il primo ammonito del match.

4' - Esposito e Iliev provano a mettere in difficoltà la prima costruzione del Torino con un pressing non convintissimo.

3' - Iliev pizzicato in offside sul lancio lungo di Andersen: si alza con puntualità la bandierina del guardalinee.

2' - Appoggio all'indietro così così di Valentin Carboni, il Torino riconquista il pallone ma solo per un attimo. Nuovo possesso Inter.

1' - E' il Torino, nella tenuta classica granata, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter per la terza volta di fila veste la seconda maglia bianca con la stampa del planisfero in colore light acqua.

16.29 - Fischio d'inizio al Piola, comincia in questo momento Torino-Inter Primavera!

16.28 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

16.27 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dello stadio ''Silvio Piola'' preceduti dalla terna arbitrale.

16.20 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Claudio Petrella di Viterbo: gli assistenti sono Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Michele Decorato di Cosenza.

16.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Torino-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

16.10 - Come detto in precedenza, l'Inter non ha ancora centrato la vittoria nei primi 180' stagionali: dopo il passo falso all'esordio contro il Bologna, nel turno scorso è arrivato un 2-2 in rimonta imposto al Cagliari da Valentin Carboni.

16.05 - Dall'altra parte, Scurto affida l'attacco all'ex di turno Oliver Jurgens, grande protagonista in nerazzurro con sette gol nella stagione scorsa culminata con lo scudetto. L'estone è stato ceduto a titolo definitivo al Toro lo scorso 19 agosto.

16.00 - Esordio dal primo minuto con l'Under 19 per Francesco Pio Esposito, fratello di Sebastiano e Salvatore: completerà il reparto offensivo con i soliti Valentin Carboni, due gol in altrettante partite, e Iliev. Per il resto, Chivu conferma in blocco la squadra scesa in campo sabato al Breda contro il Cagliari. Zanotti, Guercio, Fontanarosa e Perin la linea a 4 davanti a Botis, protetta dal trio di centrocampo composto da Martin, Andersen e Kamate.

15.57 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO: 1 Passador; 4 Anton, 5 N'Guessan, 8 Gineitis, 11 Ansah, 15 Jurgens, 19 Antolini, 25 Dellavalle, 27 Dembele, 30 Weidmann, 31 Ruszel. A disposizione: 12 Hennaux, 22 Brezzo, 2 Gaj, 6 Rettore, 7 D'Agostino, 9 Caccavo, 10 Dell'Aquila, 16 Corona, 18 Vaiarelli, 23 Dalla Vecchia, 24 Savva, 26 Bura, 29 Njie. Allenatore: Giuseppe Scurto.

INTER: 1 Botis; 2 Zanotti, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 26 Perin; 7 Martini, 24 Andersen, 14 Kamate; 10 Carboni, 11 Iliev; 23 Esposito. A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti, 4 Stankovic, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 30 Owusu, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti. Allenatore: Cristian Chivu.

15.55 - Un punto nelle prime due partite, peraltro ottenuto faticosamente in rimonta, non possono bastare all'Inter Primavera campione d'Italia, chiamata questo pomeriggio a centrare la prima vittoria stagionale al terzo tentativo. La missione non è delle più semplici visto che l'avversario da domare in casa sua è il Torino, a punteggio pieno grazie ai successi su Cagliari (1-0) e Atalanta (3-2 in pieno recupero). Dallo stadio Piola di Vercelli, benvenuti a Torino-Inter Primavera. Il kick-off è fissato per le 16.30.