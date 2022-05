IL GOL DI LAUTARO : Bravissimo il Toro ad arrivare per primo su un lancio dalle retrovie prendendo il tempo ad Altare ed eludendo il fuorigioco. L'argentino poi calcia un diagonale imprendibile per Cragno.

53' - Joao Pedro non arriva per poco su un pallone interessante, recupera Dalbert.

54' - Lykogiannis trova il gol del 2-1! Il greco stavolta trova la conclusione vincente dalla distanza con la deviazione di Skriniar, imprendibile per Handanovic.

56' - Doppio cambio per il Cagliari: Keita e Nandez rilevano Pavoletti e Rog.

58' - Stavolta è Inzaghi a cambiare: dentro Gagliardini e Dumfries, fuori Barella e Darmian. Il grande ex non la prende bene.

63' - Brozovic e Calhanoglu si lamentano per un colpo subito da Perisic da parte di Altare e non sanzionato da Doveri.

68' - Keita atterra De Vrij e poi si invola in porta, pallonetto che finisce alto tra le proteste dell'olandese.

76' - Cragno per poco non incappa nell'errore di Radu a Bologna, poi riesce a salvare in extremis sull'assalto di Correa.

80' - Problemi per De Vrij, costretto a uscire per una ferita al volto.

81' - Palla in mezzo di Lykogiannis, Nandez non arriva alla conclusione per un soffio.

81' - Check del Var in corso per un possibile mani di Gagliardini, si gioca.

82' - Lancio lungo per Keita, Handanovic esce e para. Prima, palla persa banalmente dall'Inter.

83' - Calhanoglu tenta lo spunto, si decentra e mette in mezzo trovando Lautaro che si coordina bene ma non inquadra la porta.

IL GOL DI LAUTARO : Contropiede perfetto dell'Inter, Gagliardini ben imbeccato riesce a trovare solo in area il Toro che riceve e con un morbido pallonetto infila Cragno per la sua doppietta.

87' - Ammonizione per Calhanoglu.

90' - Cagliari che non demorde, tiro di Baselli dal limite che finisce alto.

91' - Iniziati i cinque minuti di recupero. Ancora un legno per l'Inter, colpito questa volta da Dumfries.

96' - FINISCE QUI! L'INTER BATTE 3-1 IL CAGLIARI E FARA' SOFFRIRE FINO ALL'ULTIMO IL MILAN PER LO SCUDETTO!

INTER : 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni (70' 33 D'Ambrosio); 36 Darmian (58' 2 Dumfries), 23 Barella (58' 5 Gagliardini), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko (70'19 Correa), 10 Lautaro Martinez. In panchina : 21 Cordaz, 97 Radu, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 Dimarco, 88 Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI: 28 Cragno; 23 Ceppitelli, 15 Altare (79' 44 Carboni), 22 Lykogiannis; 12 Bellanova, 6 Rog (56' 18 Nandez), 27 Grassi, 8 Marin (78' 4 Baselli), 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti (56' 9 Keita). In panchina: 1 Aresti, 14 Deiola, 16 Strootman, 20 Pereiro, 21 Luvumbo, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 66 Lovato.

IL TABELLINO CAGLIARI-INTER 1-3 MARCATORI : 25' Darmian (I), 51', 84' Lautaro Martinez (I), 54' Lykogiannis (C)

Se il Milan vuole vincere lo Scudetto, deve sudarselo fino alla fine anche se avrà due risultati su tre contro il Sassuolo. Questo è il messaggio che l'Inter manda dall'Unipol Domus di Cagliari, dove i nerazzurri si impongono per 3-1 rispondendo alla vittoria dei rossoneri contro l'Atalanta e restando a meno di una vittoria di distacco dai cugini a 90 minuti dalla fine. Gara controllata con il giusto piglio dall'Inter, che sigilla il match con la rete di Matteo Darmian e la doppietta di Lautaro Martinez, intervallate dal gol illusorio del Cagliari firmato da Charalampos Lykogiannis che rianima per qualche istante i sardi, che però a seguito di questa sconfitta vedono la loro corsa salvezza complicarsi ulteriormente (c'è la certezza della retrocessione del Genoa e della salvezza della Sampdoria, prossima avversaria dell'Inter). L'Inter incamera questi tre punti offrendo ottime risposte, forse ormai tardive ma comunque importanti. Ed esce da Cagliari con la certezza di avere dato comunque tutto.

48' - Joao Pedro a terra dopo un duro scontro, gioco fermo. Il Nazionale azzurro si alza dopo qualche minuto.

-----

21.49 - L'Inter muove il primo pallone della ripresa: PARTITI!

21.48 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa.

INTERVALLO - Bel primo tempo dell'Inter, che impone i ritmi e il gioco ad un Cagliari che non disdegna l'impiego della fisicità per fermare le iniziative nerazzurre. Tante le azioni interessanti create dalla squadra di Simone Inzaghi, che dopo un gol annullato a Milan Skriniar per tocco di mano trova la rete del vantaggio con uno schema da quinto a quinto finalizzato da Matteo Darmian. Poi grandi occasioni con legni colpiti e un Cragno determinante in almeno un paio di circostanze.

-----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, decide sin qui il gol di Darmian!

47' pt - Ottima doppia chiusura di De Vrij che disinnesca potenziali pericoli rossoblu.

46' pt - Iniziano i due minuti di recupero.

45' - Palo di Lautaro Martinez: il Toro si gira e tira, trovando il legno. Poi torna sul pallone e calcia, Cragno manda in corner.

43' - Ripartenza Inter, Dzeko serve Barella che prova a mettere in mezzo: la difesa rossoblu chiude.

42' - Lautaro atterra Ceppitelli prima di involarsi in area, Doveri fischia.

39' - Ancora Lautaro, che lanciato da Barella trova il riflesso di Cragno.

38' - Joao Pedro sorprende Skriniar ed entra in area, ma poi scivola e perde l'attimo. De Vrij spazza.

38' - Darmian è il primo ammonito del match: duro intervento su Rog e giallo immediato da parte di Doveri con ramanzina.

36' - Minuti di possesso palla continuo dell'Inter, che vuole stanare gli avversari. Poi spunto bellissimo di Darmian per Lautaro che entra in area e tira, Ceppitelli respinge in corner.

33' - Bastoni arriva bene sul corner di Calhanoglu, ma non riesce a inquadrare la porta.

32' - Perisic e Darmian ci riprovano, stavolta il colpo di testa dell'ex Toro diventa assist per Barella il cui tiro viene murato.

30' - Duro corpo a corpo Lykogiannis-Lautaro, punizione per l'Inter. Sprecata malamente con Barella che perde palla inciampando.

28' - Affondo di Brozovic che prova il passaggio per Lautaro, Altare capisce tutto e intercetta.

IL GOL DI DARMIAN: Grande lancio di Perisic che trova dall'altra parte dell'arcobaleno Darmian, bravo a saltare un piano sopra Lykogiannis e incornare alle spalle di Cragno.

25' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!! MAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOO DAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!

22' - Corner di Calhanoglu, Skriniar per poco non riesce a correggere in porta una torre di Lautaro Martinez.

20' - Marin raccoglie una respinta corta di Calhanoglu e calcia un rasoterra che finisce alla destra della porta di Handanovic.

19' - Cross di Perisic, palla che si spegne comoda tra le braccia di Cragno.

15' - Tentativo di Barella pretenzioso dalla distanza, palla fuori. Fischi per lui.

15' - Sponda di Perisic per Dzeko, che viene anticipato da Altare.

12' - Il gol viene annullato: il var Di Bello ravvisa il tocco col braccio involontario ma comunque decisivo. Skriniar aveva toccato il pallone una seconda volta dopo che di testa ha colpito il palo.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MILAAAAAAAAAAAANNN SKRIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRR!!!

10' - Lykogiannis atterra Darmian, punizione interessante per l'Inter.

9' - Lykogiannis prova la bordata dalla distanza, bella respinta di Handanovic.

6' - Calhanoglu prova una bella volée dopo uno stop volante, palla interessante ma facile per Cragno.

4' - Scontro Calhanoglu-Rog, Doveri invita alla calma andando a redarguire Brozovic.

3' - Subito Perisic! Il croato prende palla e calcia dalla distanza, Cragno manda in corner.

2' - Calhanoglu prova a lanciare Darmian, pallone troppo profondo.

1' - Pochi secondi di gara e subito brutto intervento di Rog su Barella, quasi a voler far capire che aria tira.

----

20.46 - Calcio d'inizio del match a favore del Cagliari: PARTITI!

20.45 - Joao Pedro e Handanovic arrivano davanti a Doveri per il sorteggio.

20.44 - Mentre prende in posto in tribuna Steven Zhang arrivato con una mise decisamente casual, Inter e Cagliari entrano in campo.

20.41 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo, pronte a entrare.

20.35 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi. Fra poco inizierà Cagliari-Inter.

----

Acquista QUI i prodotti originali Inter