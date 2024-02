Signori, questa è l'Inter: capace di uscire da una situazione per certi versi inedita come uno svantaggio al primo tempo per 2-1 contro una Roma pimpante con la potenza di un ciclone devastante e di produrre un secondo tempo ai limiti della perfezione. Si accende Marcus Thuram, che in sette minuti trova la rete del 2-2 dopo che Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy avevano ribaltato il vantaggio iniziale nerazzurro di Francesco Acerbi e poi causa una nuova autorete rendendo amara la serata di Angelino che nell'anticipare il devastante francese mette la palla alle spalle del suo portiere. Poi rischia poco, trova un Yann Sommer capace di ipnotizzare Romelu Lukaku nell'unico vero pericolo creato dai giallorossi nel secondo tempo, e in pieno recupero trovano con Alessandro Bastoni la rete del 4-2 che vale l'ennesimo sprint in vetta alla classifica. Signori, questa è l'Inter.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 2-4

MARCATORI: 17' Acerbi (I), 28' Mancini (R), 45' El Shaarawy (R), 49' Thuram (I), 56' Angelino (R, aut.), 94 Bastoni (I)

ROMA: 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Huijsen, 69 Angeliño (61' 37 Spinazzola); 4 Cristante (61' 52 Bove), 16 Paredes, 7 Pellegrini (75' 35 Baldanzi); 21 Dybala (87' 17 Azmoun), 90 Lukaku, 92 El Shaarawy (75' 59 Zalewski).

In panchina: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 43 Kristensen, 67 Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi (63' 6 De Vrij), 95 Bastoni; 36 Darmian (74' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (74' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (87' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez (74' 8 Arnautovic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro.

Allenatore: Simone Inzaghi (squalificato, in panchina Massimiliano Farris).

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pairetto.

Note

Ammoniti: Mancini (R), Huijsen (R)

Corner: 3-7

Recupero: 1°T 4', 2°T 5'.

LIVE MATCH

95' - FISCHIA GUIDA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO!! L'INTER SUPERA LA ROMA PER 4-2 E CONSOLIDA IL SUO PRIMATO!!!

IL GOL DI BASTONI: Contropiede perfetto stavolta per i nerazzurri, Arnautovic prende palla e poi scarica in campo aperto a sinistra. Arrivano in due Sanchez e Bastoni: il cileno all'ultimo si fa da parte per favorire la stoccata del difensore che trova la rete che mette il sigillo al match.

94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!! ALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAAAAAAASTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!

92' - Bravo Dumfries a farsi atterrare da Huijsen, ammonito il difensore romanista.

91' - Mancini mette un pallone in mezzo impossibile per i compagni, Sommer blocca.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Dumfries si dispera chiedendo un corner, per Guida è rinvio dal fondo.

87' - Due cambi per i minuti finali: fuori Thuram per Sanchez nell'Inter, Azmoun rileva Dybala nella Roma.

86' - Con un po' di ritardo, Guida assegna punizione all'Inter per fallo di Dybala su Mkhitaryan.

85' - Ancora Bastoni anticipa l'attacco giallorosso, nuovo corner.

84' - Spinazzola prova la botta dalla distanza, Sommer ci mette i pugni ma è tutto fermo per offside.

83' - Baldanzi prova il diagonale, Bastoni anticipa Bove mandando in corner.

81' - Spinazzola imbecca Karsdorp, che da posizione favorevole non centra bene la palla e favorisce l'intervento di Sommer.

80' - Mkhitaryan si scontra con Bastoni col ginocchio e resta a terra dolorante per qualche istante.

79' - Mancini cerca di lanciare Lukaku che viene anticipato, palla a Sommer.

77' - Tiro proprio di Baldanzi, che colpisce l'esterno della rete.

76' - Nella Roma, è il turno di Zalewski che rileva El Shaarawy. Fuori anche Pellegrini per Baldanzi.

75' - Tre cambi per l'Inter: fuori Lautaro, Dimarco e Darmian per Arnautovic, Carlos Augusto e Dumfries.

74' - Thuram cerca la combinazione in area romanista con Lautaro, che si perde in un dribbling e viene anticipato.

72' - Indurimento al polpaccio destro: questa la prima diagnosi per Francesco Acerbi.

71' - Altra chance per Lukaku che travolge Bastoni ma colpisce male di testa sul cross di Spinazzola.

70' - Pellegrini si inventa un lancio clamoroso per Lukaku che si ritrova solo davanti a Sommer. Il belga cerca il dribbling ma Sommer lo ipnotizza bloccando il pallone.

70' - Punizione gettata al vento dalla Roma, Sommer esce e blocca.

69' - Inter che ora controlla il gioco. Anche se il campo a volte è troppo infido e tradisce i nerazzurri: Pavard perde palla poi c'è un fallo su El Shaarawy.

66' - Bella chiusura di De Vrij a negare che il pallone arrivi ad El Shaarawy.

64' - Ci prova Dimarco, tentativo murato da Huijsen.

63' - Si ferma Acerbi, problema al polpaccio: dentro De Vrij.

62' - Dybala prova col destro in area, Sommer si accuccia e blocca.

61' - Doppio cambio per la Roma: fuori Angelino e Cristante, dentro Spinazzola e Bove.

58' - Palo di Pavard! Tiro dalla distanza del francese su appoggio di Thuram, Rui Patricio si salva con l'aiuto del legno.

ANCHE QUESTA VOLTA, E' AUTOGOL, DOPO GATTI TOCCA AD ANGELINO: Invenzione di Dimarco che lancia Mkhitaryan, l'armeno mette in mezzo dove l'ex City anticipa Thuram infilando però il compagno di squadra Rui Patricio.

56' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMM!!

55' - Inter che ora preme, Roma un po' in affanno. Thuram prova a partire in contropiede ma viene anticipato da Mkhitaryan. Guida però ferma il gioco.

54' - Errore di Mancini in disimpegno, rimessa regalata all'Inter.

53' - Lautaro prova in controbalzo, Rui Patricio blocca.

IL GOL DI THURAM: Furbissima l'Inter a vedere le spaziature della difesa giallorossa su punizione, appoggio per Barella che scarica su Darmian. L'esterno guadagna la destra approfittando della distrazione di Angelino e mette il pallone in mezzo per la zampata di Thuram che anticipa Mancini e beffa Rui Patricio.

49' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!

48' - Ci prova Calhanoglu, pallone controllato da Rui Patricio.

47' - Stavolta il fallo è di Mancini che abbatte Mkhitaryan in maniera decisa, ammonizione per il difensore. Punizione interessante per l'Inter.

46' - Allaccio Lautaro-Mancini, per Guida il fallo è del Toro.

-----

19.09 - Sarà l'Inter a battere il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.08 - Le squadre entrano in campo per l'inizio della ripresa.

-----

50' pt - Si riparte dopo un nuovo controllo Var. E si chiude qui il primo tempo: Inter sotto all'intervallo per 2-1, Mancini ed El Shaarawy ribaltano l'iniziale vantaggio nerazzurro di Acerbi!

49' pt - Ultima azione su corner per l'Inter. Lautaro a terra su contrasto di Huijsen, Guida invita alla calma.

48' pt - Piccolo check del VAR su un possibile fallo di mano in area della Roma di un difensore, ma Guida fa ripartire poco dopo.

45' - El Shaarawy trova il gol del 2-1! Contropiede micidiale della Roma attivato da Pellegrini e concluso dal 92 giallorosso che colpisce trovando prima la traversa poi il gol a Sommer immobile.

44' - Saranno tre i minuti di recupero.

43' - Cross di Dimarco deviato in corner.

41' - Risponde la Roma: El Shaarawy serve Dybala che si decentra e calcia mandando alto.

40' - Gran lancio per Dimarco sugli spazi da parte di Lautaro, l'esterno però prova un tiro improbabile che finisce largo.

39' - Karsdorp prova il cross basso, libera l'area Mkhitaryan. Poco prima, altro errore di Calhanoglu nel controllo palla.

38' - Uscita a farfalle di Rui Patricio, Lautaro però non riesce ad approfittare della situazione.

37' - Dimarco reclama una rimessa, ma Guida assegna palla alla Roma. Sugli sviluppi, Lautaro prende palla a Paredes che commette fallo.

35' - Dybala prova il lancio per El Shaarawy, il campo bagnato inganna l'attaccante giallorosso con la palla che scappa via.

33' - Paredes si libera di Thuram, poi regala clamorosamente una rimessa all'Inter con un rinvio sballatissimo.

30' - Mkhitaryan prova il cross, Angelino chiude con una gran diagonale. Poi Bastoni strappa via palla a Dybala.

28' - Pareggio della Roma! Mancini! Implacabile il colpo di testa del difensore giallorosso su punizione da destra!

27' - Dimarco si frappone fra il pallone e Dybala, prendendo fallo dall'attaccante argentino.

25' - Inter che guadagna una rimessa laterale, tra le proteste della panchina della Roma.

24' - Cross di Angelino, Cristante disturba Lukaku e la palla si perde in fallo laterale.

23' - Sommer esce e spazza di piede per evitare imbarazzi su un retropassaggio di testa.

20' - GOL CONFERMATO, INTER IN VANTAGGIO!

IL GOL DI ACERBI: Corner da destra, Lukaku spazza di testa in maniera un po' goffa. Sulla traiettoria arriva Acerbi che con un riflesso di testa manda in porta. Ma Guida va al VAR per vedere un'interferenza di Thuram su Rui Patricio.

17' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! FRAAAAAAAAAAAAAAAANCEEEEEEEEEEEEEESCOOOOOOOOOOOOO ACEEEEEEEEEEEEEERBIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

15' - Altro tiro dalla distanza di Barella, palla ancora deviata in corner.

15' - Errore di Calhanoglu che non si intende con Dimarco, rimessa concessa alla Roma.

13' - Scontro Pavard-Rui Patricio sul corner, Guida fischia carica del francese.

12' - Mkhitaryan prova a lanciare Dimarco, palla sporcata e recuperata per qualche istante dalla Roma. Poi Calhanoglu trova un corner.

10' - Calhanoglu mette le mani addosso in maniera prolungata a Paredes, Guida fischia fallo.

8' - Tentativo di lancio per Lukaku troppo profondo, palla controllata da Sommer.

8' - Inter che torna in possesso palla e prova a ragionare davanti al pressing capitolino.

5' - Paredes in scivolata leva palla a Barella lanciato in contropiede, applausi dell'Olimpico. Intervento duro ma l'ex PSG prende prima il pallone.

4' - Sbaglia Thuram, Pellegrini recupera poi prova a mettere in area: libera Acerbi.

4' - Avvio pimpante della Roma, Inter compatta in difesa.

2' - Ancora Roma, bolide di Pellegrini dalla distanza che termina fuori.

1' - Subito fiammata Roma! Lukaku marcato da Bastoni appoggia per El Shaarawy che prova il tiro a giro, Sommer alza in corner.

----

18.01 - La Roma muove il primo pallone del match: PARTITI!

18.00 - Pellegrini e Lautaro davanti a Guida per il sorteggio.

17.58 - Guida accompagna le due squadre all'ingresso in campo. Simone Inzaghi ha intanto preso posto in tribuna.

17.55 - Gioco di luci all'Olimpico, mentre le squadre sono pronte ad entrare in campo.

17.47 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti il calcio d'inizio. Aumenta l'intensità della pioggia.

----

