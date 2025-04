LIVE

TRABZONSPOR-INTER 1-0

96' - Non c'è più tempo. Dudic fischia tre volte: l'Inter si inchina al Trabzonspor che batte la terza italiana su tre in stagione e conquista la semifinale di Youth League. Nerazzurri in lacrime sul campo, consci di un sogno svanito forse nel peggiore dei modi.

95' - Ultima chance che Garonetti si gioca malissimo calciando un pallone sporchissimo che finisce sul fondo. Trabzonspor a un passo dalla semifinale.

93' - Non ce la fa Cakiroglu, in campo Ozcan.

91' - Segnalati cinque minuti di recupero, ma il gioco si ferma subito perché Cakiroglu è a terra.

90' - Inter che attacca, facendo i conti col tempo, la difesa ermetica del Trabzonspor e i fischi dei 40mila presenti.

90' - È Matteo Cocchi l'ultimo a mollare in questo quarto di finale di Youth League per i nerazzurri. Il 3 di Zanchetta prova a servire Quieto, ma la palla è leggermente eccessivamente lunga e finisce in mano a Colak.

88' - Ammonito Della Mora, che è entrato in campo dopo le cure senza il permesso dell'arbitro

87' - Nel Trabzonspor dentro Karahan al posto di Malkocoglou, che ha dovuto arrendersi ai crampi. Intanto Della Mora a terra dopo essere ricaduto male.

86' - Esce Topalovic, protagonista di una serata decisamente nera: in campo Pinotti.

86' - Altra bella palla messa in mezzo da Cocchi alla ricesca di Lavelli, ma Colak anticipa l'attaccante nerazzurro e blocca.

84' - Crampi per Malkocoglou che esce dal campo per qualche secondo.

77' - GOL del Trabzonspor. Segna il nuovo entrato Terzi che approfitta di un errore in uscita dell'Inter, entra in area e calcia trovando la deviazione di Alexiou che inganna Calligaris.

76' - Inter che prova a sfondare con De Pieri e Topalovic che però non riescono a far passare il pallone per Quieto, Colak esce e prende la sfera.

76' - Cambio anche per Zanchetta: fuori Spinaccé, prende il suo posto Matteo Lavelli.

75' - Il Trabzonspor fa un doppio cambio: fuori Duymaz e dentro Alkurt, in campo anche Terzi al posto di Bayram.

70' - Primo cambio nell'Inter: esce Mosconi, in campo Quieto.

70' - Intervento duro e deciso di Ince su Cocchi, ma il 2 di Saka prende palla e il gioco prosegue.

68' - Grande copertura del capitano di casa che anticipa Spinaccé lanciato in corsa verso Colak.

66' - Altra chance buttata dall'Inter. Punizione di Cocchi, palla a Garonetti che solo davanti a Colak manda addirittura la palla vicino la bandierina del corner

65' - Yilmaz trattiene Cocchi che era partito, giallo inevitabile per lui.

Atmosfera da grandi palcoscenici quella di questo pomeriggio al Şenol Güneş Spor Kompleksi, dove sono presenti circa 40 mila spettatori.

56' - Momento della partita in gestione della squadra turca. Nerazzurri che faticano sul giropalla del Trabzonspor, che temporeggia gestendo il possesso.

54' - Buona giocata di Mosconi che resiste dalla marcatura avversaria e riesce a mettere in mezzo un pallone dalla sinistra che però la difesa anticipa.

53' - Fallaccio di Baskan sul capitano nerazzurro: punizione a favore dell'Inter.

52' - Ora è il Trabzonspor ad avere il pallino del gioco e a schiacciare l'Inter nella sua metà campo. Altra azione pericolosa della squadra di casa con Ozturk.

50' - Erroraccio di Zanchetta che regala un pallone pericoloso al Trabzonspor, Topalovic spazza in angolo.

49' - Primo vero brivido per la squadra di Zanchetta: Baskan si libera di Garonetti e dalla distanza calcia un tiro che Calligaris però para.

47' - Primo ammonito anche per l'Inter: giallo per Spinaccé, reo di aver allargato eccessivamente il braccio su Ozturk.

46' - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: SI RIPARTE!!

Primo tempo che inizia in maniera equilibrata con le due squadre che approcciano entrambe con aggressività e spregiudicatezza in un Şenol Güneş Spor Kompleksi caldissimo e in versione Champions League. Il Trabzonspor è un concentrato di verve agonistica e più volte è causa di interruzioni di gioco dovute a contrasti eccessivamente duri e non è un caso che Dudic è costretto ad abbandonare, col passare dei minuti, l’iniziale filosofia permissiva adottata nella prima metà di primo tempo. Col passare dei minuti e con l’aumentare dei pericoli creati dalla squadra di Zanchetta i turchi alzano la cattiveria e al 39esimo Cocchi guadagna un calcio di rigore, peraltro assegnato in modo assai generoso. Dal dischetto va Topalovic, ma lo sloveno sembra aver perso feeling con l’estrema punizione e si lascia murare da un attento Colak. Nel finale Spinaccé spreca un’altra occasionissima e si va a riposo sullo 0-0.

45' + 2' - Zanchetta calcia un sinistro verso l'area, ma la difesa spazza e finisce così il primo tempo tra Trabzonspor e Inter. Nerazzurri che vanno a riposo con tanti rimpianti.

45' + 2' - Secondo ammonito per il Trabzonspor: Ince commette fallo su Spinaccè in ritardo, inevitabile la sanzione

45' + 2' - Tre minuti di recupero.

45' - Intelligente Mosconi in fase difensiva: si frappone tra Cakiroglu e palla guadagnando fallo.

45' - Ancora un'occasione sfumata per l'Inter con Spinaccé che riceve un buon traversone dalla sinistra di Cocchi, ma non arriva sul pallone che sfila. De Pieri raccoglie, mette in mezzo di tacco, ma trova solo difensori turchi.

42' - Rivisto il replay del rigore che, dalle immagini sembra un abbaglio di Dudic: Yilmaz sembra non toccare mai Cocchi.

39' - VANTAGGIO FALLITO PER L'INTER - Topalovic si fa beffare dal pubblico che tenta di intimorirlo. Colak para con il piede, poi festeggia. Corner per i nerazzurri. Altro errore per l'8 di Zanchetta, dopo quello con il Bayern Monaco.

38' - Calcio di rigore per l'Inter. De Pieri salta un avversario, poi crossa per Spinaccè anticipato in uscita da Colak. La palla resta in area dove Mosconi lascia a Cocchi atterrato da un difensore. Dudic non ha dubbi, anzi ammonisce Maktocoglou per le proteste.

38' - RIGORE PER L'INTER.

35' - Occasione ghiotta per Topalovic che però si lascia strappare il pallone dalla difesa avversaria, nello specifico da Ince, che fa ripartire l'azione. Alexiou, attento, alza un muro.

33' - Pasticcio di Spinaccé che si ritrova con il pallone tra i piedi ma si incespica in sé stesso e non riesce a calciare pur riuscendo a servire un compagno.

30' - Lanciato un accendino in campo, raccolto dai giocatori stessi.

30' - Ancora un'interruzione di gioco con Yilmaz che stende Cocchi a palla già uscita peraltro. L'arbitro richiama i giocatori, senza estrarre alcun cartellino.

27' - Spinaccè a terra, altro intervento dello staff medico nerazzurro. Si riprende dalla punizione a favore dei nerazzurri.

27' - Ancora un contrasto duro di Ozturk su Spinaccè che viene colpito al volto. Numero 9 di Zanchetta fin qui parecchio 'maltrattato' dagli avversari.

24' - Dudic richiama Cocchi e Ozturk, dopo che quest'ultimo ha rifilato un pestone involontario al terzino nerazzurro in occasione del calcio d'angolo.

23' - Si propone in avanti la squadra di casa, Alexiou non lascia passare nulla e devia in angolo: primo corner per il Trabzonspor

21' - Rientra in campo anche Alexiou, temporaneamente rimasto a bordocampo.

20' - Fallo di Alexiou su Duymaz, scontro che pagano entrambi. Altra interruzione del match per l'intervento dello staff medico: fasciatura per il turco.

19' - Topalovic parte da metà campo e prova dalla distanza dopo aver tagliato fuori Cakiroglu, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Colak.

17' - Transizione del Trabzonspor vanificata da un errore di Cakiroglu che serve palla a Calligaris.

16' - Venturini vince un duello a metà campo e lancia Mosconi, che approfitta di un Trabzonspor molto sbilanciato. L'attaccante entra in area e calcia, un difensore manda in corner. Spinaccè si arrabbia perché voleva il pallone in mezzo.

13' - Punizione a favore della squadra di casa dopo un fallo di Garonetti. Sulla battuta i turchi trovano un attento Topalovic, bravo a spazzare il pallone e allontanare il pericolo.

10' - Breve interruzione per l'intervento dello staff medico dopo un contrasto tra Malkocoglou e Spinaccè, entrambi rimasti a terra.

9' - Primo squillo dell'Inter con Mosconi, ben servito da Zanchetta, che impegna Colak con un buon tiro dalla distanza: palla in corner.

5' - Scontro aereo Cocchi-Cakiroglu, l'arbitro Dedic giustamente non interviene poi concede punizione per intervento falloso su Mosconi.

3' - Squadre cariche e subito alla ricerca della porta avversaria.

2' - Fischi pesantissimi a ogni tocco palla dell'Inter, atmosfera davvero bollente.

17.02 - Fischio d'inizio!

16.59 - Sarà il Trabzonspor a battere il primo pallone.

16.57 - Le squadre entrano in campo.

16.51 - Arrivano le prime immagini del Şenol Güneş Spor Kompleksi, casa della prima squadra del Trabzonspor che per l'occasione è totalmente pieno e soprattutto già caldo di tifo.

Tre grandi assenti in casa Inter: Gabriele Re Cecconi, Mike Aidoo e Thomas Berenbruch. Il primo non prenderà parte al match per via della squalifica, mentre gli altri due sono rimasti a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Coppa Italia di domani contro il Milan.

In attesa del derby di Coppa Italia che l'Inter di Inzaghi giocherà domani contro i cugini del Milan, a prendersi i riflettori del pomeriggio di oggi è l'Inter Primavera di Andrea Zanchetta. Torna difatti la Youth League, competizione che i nerazzurrini riprendono da Trabzon, dove tra poco meno di un'ora scenderanno sul campo del Şenol Güneş Spor Kompleksi per affrontare i padroni di casa del Trabzonspor. I turchi sono reduci dalla vittoria ottenuta agli ottavi contro l'Atalanta, seconda italiana eliminata dopo la Juventus, nella lotteria dei rigori, partita alla quale erano presenti ben 13mila spettatori. Da una nerazzurra lombarda a un'altra nerazzurra lombarda per Eyup Saka, allenatore turco classe 1978, che dovrà vedersela contro i primi classificati nella fase Campionato della Youth League. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il match, valido per i quarti, il cui fischio d'inizio è in programma per le 17.00 (italiane):

TRABZONSPOR (4-3-3): 12 Colak; 22 Yilmaz, 2 Ince, 21 Ozturk, 3 Tibukoglu; 5 Erdogan, 16 Malkocoglu, 8 Baskan; 20 Cakiroglu, 10 Duymaz, 61 Bayram.

A disposizione: 28 Aktas, 7 Karahan, 9 Terzi, 11 Ozcan, 14 Sarialioglu, 15 Ates, 18 Tuncer, 19 Alkurt, 37 Ertem.

Allenatore: Eyüp Saka.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Della Mora, 5 Garonetti, 6 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Venturini, 4 Zanchetta, 8 Topalovic; 10 De Pieri, 9 Spinaccè, 11 Mosconi.

A disposizione: 12 Zamarian, 13 Maye, 14 Ballo, 15 Alex Perez, 16 Quieto, 17 Cerpelletti, 18 Lavelli, 19 Romano, 20 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Alessandro Dudic (SUI)

Assistenti: Pascal Hirzel - Nicolas Müller (SUI)

Quarto Ufficiale: İrfan Çağrı Baş (TUR)

