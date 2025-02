Sabato sera Josep Martinez difenderà per la prima volta i pali dell’Inter in campionato, dopo l'esordio in nerazzurro in Coppa Italia contro l'Udinese negli ottavi di finale della competizione. L’estremo difensore spagnolo, prelevato la scorsa estate dal Genoa per 15 milioni bonus compresi, sarà infatti titolare al posto dell’infortunato Yann Sommer, che nelle scorse ore si è fratturato la falange del pollice della mano destra e ne avrà per circa un mese.

Insomma, un’occasione da sfruttare per tantissimi motivi. E che verrà sfruttata dal ragazzo, parola di Sergio Barila, l’agente del giovane portiere: “Come dico sempre, Josep è forte, di livello alto. Sono tranquillo, farà bene. È preparato”. Nonostante infatti ad oggi abbia giocato solo una partita ufficiale in nerazzurro il procuratore punta tutto sul suo assistito: “Ha la mentalità giusta, da professionista, il che significa che è un giocatore che sa di dover e poter essere pronto per momenti come questo. Non è un problema che abbia giocato in stagione sinora solo 90 minuti. Credo al 100% nella sua forza e nella sua mentalità”.