Intercettato per le vie di Milano da Tuttomercatoweb.com, Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha rassicurato i tifosi dell'Inter sull'intenzione del suo assistito di rinnovare il contratto con i nerazzurri: "Va tutto benissimo, nessun problema, è tutto tranquillo. E' molto felice. Se è stata decisiva la sua volontà di restare? Sì, sicuramente. Io lavoro per Lautaro, la decisione del giocatore per me è sempre molto importante. La firma? Decideranno l’Inter e Lautaro quando sarà il momento, Non so se prima o dopo la Copa America, sarà l’Inter a comunicarlo".

Come appreso da FcInternews.it, Camano si trova nel capoluogo lombardo non solo per questioni burocratiche relative al prolungamento del contratto del Toro, ma anche perché ha degli appuntamenti con un paio di club per Borja Mayoral.

