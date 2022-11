Franck Kessié non ha in programma di lasciare il Barcellona per fare ritorno in Italia, dove - secondo alcuni spifferi di mercato - ci sarebbe l'Inter pronta ad accoglierlo più che il Milan, suo ex club. Ad assicurarlo è George Atangana , agente del centrocampista ivoriano: " Franck non è mai stato felice come lo è adesso - le sue parole in esclusiva a Calciomercato.com -. Ha raggiunto un obiettivo che per molti calciatori rimane solo un sogno, cioè quello di giocare per il Barcellona e sfido chiunque a dire il contrario".

Nessun pentimento, quindi, da parte del giocatore, nonostante il poco spazio trovato in blaugrana con Xavi: "Quando leggo certe notizie ho sempre la sensazione di trovarmi di fronte a qualcosa di irrealistico… - aggiunge Atangana -. Franck non è un calciatore che si propone né in Italia né altrove, non ha mai dovuto farlo in carriera. Il Milan è venuto a chiamarci quando eravamo all’Atalanta e il Barcellona ha fatto altrettanto. E ci tengo a chiarire una volta per tutte che oggi non è in programma una partenza da Barcellona, di conseguenza anche il ritorno in Italia è poco concretizzabile".

Nel corso dell'intervista, il procuratore ha anche spiegato il motivo che ha spinto il suo assistito a lasciare i rossoneri la scorsa estate: "Sono andati via Calhanoglu, Donnarumma e Romagnoli e per lo stesso motivo si fa fatica anche a chiudere rinnovi attuali, almeno da quello che mi sembra. Non capisco perché solo l’addio di Franck sia stato così tormentato. La promessa di rinnovo? L'intenzione era quella, tuttavia non si può chiudere un rinnovo a senso unico. Noi abbiamo rifiutato offerte da club importanti anche nel mese di gennaio, proprio perché c’era viva la volontà di arrivare a un accordo con il Milan. C’è una cosa che mi suona strana, cioè che dopo l’addio di Kessié, pare che certi tetti che prima parevano invalicabili, adesso possano essere sforati".