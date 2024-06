L'Europeo si avvicina e in casa azzurra c'è grande preoccupazione per le condizioni fisiche di Nicolò Barella. Presenti al 'Festival della Serie A' di Parma, sia Gabriele Gravina che Gianluigi Buffon esprimono grande apprensione per il recupero del centrocampista dell'Inter in vista dell'esordio del 15 giugno che vedrà l'Italia sfidare l'Albania.

"Barella ci preoccupa un po’, ma non eccessivamente. Lo aspettiamo con grande ansia" le parole del presidente della FIGC, mentre il capo delegazione della Nazionale riferisce che l'interista "oggi o domani farà gli esami decisivi".

