Il ct azzurro Roberto Mancini ha diramato la lista delìi 30 convocati per le gare valide alle qualifcazioni agli Europei del 2024 contro Inghilterra e Malta in programma i prossimi 23 e 26 marzo. Diversi volti nuovi e un ritorno lieto: quello di Matteo Darmian, che torna a vestire la maglia azzurra dopo ben sei anni dall'ultima apparizione, avvenuta nel match del 13 novembre 2017 contro la Svezia a Milano che sancì la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. Con lui anche altri tre giocatori dell'Inter, ovvero Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Nicolò Barella.

Questo l'elenco completo: