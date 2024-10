"Chiaramente si ragiona partita per partita. Sappiamo che abbiamo fatto una buona partita domenica, su un campo difficile e contro una squadra forte. Qui ci saranno delle insidie, su un campo in sintetico, contro una squadra che ha vinto il campionato, ha cambiato allenatore e ha vinto contro il Lucerna. Una squadra in salute". Così Simone Inzaghi ha parlato a Prime a poche ore da Young Boys-Inter.

"Il campo in sintetico? Non ci era mai capitato in Champions ma dal sorteggio lo sapevamo. Abbiamo fatto appositamente la rifinitura qui - prosegue il tecnico - Emergenza infortuni? Abbiamo avuto problemi nello stesso ruolo, valuteremo oggi Zielinski. Calhanoglu e Asllani non ci saranno così come Buchanan, ma chi è qui darà un contributo, compresi i due Primavera".