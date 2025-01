Parte con un aggiornamento sulle condizioni di Marcus Thuram l'intervista rilasciata da Simone Inzaghi a Radio TV Serie A, alla vigilia della finalissima di Supercoppa italiana tra Inter e Milan: "Oggi vediamo, ha avuto un lieve affaticamento. Oggi vedremo le sue sensazioni, ma non prenderemo rischi. Abbiamo altri giocatori importanti in quel ruolo. vedremo come evolverà la situazione".

Cosa significa questo derby che mette in palio una Coppa?

"Il derby è già una gara a sé, io ho avuto la fortuna di averne giocati tanti in carriera. Sarà intensa, c'è il primo trofeo in palio: ci vorrà un'ottima Inter".

Che impressione le ha fatto il primo Milan di Conceicao?

"Una squadra organizzata, che non molla mai, come nelle corde di Conceicao. Con la Juve hanno fatto un ottimo secondo tempo, è una squadra verticale, Sergio l'abbiamo incontrato in passato, so le qualità sue e dei suoi giocatori".

Servirà un approccio come con l'Atalanta?

"Chiaramente è quello che vogliamo sempre; a volte riesce, altre meno. Vogliamo iniziare per bene per rendere tutto più semplice".

Siete nella forma migliore per affrontare una finale.

"Stiamo avendo un ottimo momento, dobbiamo continuare così lavorando sempre di più. Al rientro in Italia avremo sei gare in 18 giorni, sarà tutto più difficile ma ho la fortuna di avere ragazzi che mi danno disponibilità".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi che non riusciranno a essere qui?

"Sappiamo quanto siano importanti, so che qualcuno sarà qui e qualcun altro no. So che saranno sempre con noi"

