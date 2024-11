Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi arriva in postazione DAZN per parlare delle scelte di formazione in vista della sfida ai lagunari.

Poche rotazioni, le farai in Champions?

“No, il mio unico pensiero è rivolto a stasera. I ragazzi hanno recuperato tutti abbastanza bene, poi si è fatta la scelta migliore per questa partita. Noi allenatori pensiamo sempre che sia la migliore, poi dopo la partita è facile ma le scelte vanno fatte per il bene dell’Inter”.

Hai studiato il Napoli stamattina?

“No, abbiamo fatto allenamento. Penso alla mia squadra, i risultati delle altre li guardiamo ma cerchiamo di fare il meglio per i nostri giocatori”.

Come sta Zielinski nel nuovo ruolo? Acerbi e Calhanoglu potranno avere spazio stasera?

“Sì, hanno lavorato con la squadra in questi due giorni. Un po’ troppo poco ma abbiamo avuto buoni segnali, abbiamo aspettato ma se dovessero servire saranno d’aiuto. Zielinski può fare il regista, ha fatto la mezzala ma è un giocatore molto intelligente. Abbiamo avuto i problemi di Asllani e Calhanoglu quindi lui e Barella devono darci una mano in un ruolo che possono fare benissimo”.

