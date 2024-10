Una serata che poteva essere ancora più bella, se non fosse stato per il brivido nel finale e per qualche leggerezza. L’Inter però ottiene la terza vittoria consecutiva battendo 3-2 il Torino. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

C’è soddisfazione per il risultato, ma arriva ancora qualche gol di troppo.

“Abbiamo fatto tre vittorie in campionato, dopo il derby i ragazzi hanno fatto tre partite in una settimana vincendo sempre con merito malgrado le insidie. Dobbiamo però migliorare in certi aspetti, paghiamo tutto a carissimo prezzo. Dobbiamo lavorare tanto senza rilassarci, anche dopo la Stella Rossa abbiamo rivisto dei dettagli da limare. Oggi non doveva finire 3-2, il Torino anche in 10 non ha mai mollato, ma per come si era messa, con l’uomo in meno e avanti di un gol, ci sono stati grandi interventi del portiere ma anche imprecisioni nostre. Ma sapendo l’importanza delle partite ai ragazzi devo dire bravi; continuiamo a lavorare su quello che stiamo facendo per migliorare come squadra, paghiamo ogni disattenzione”.

Hai cambiato sette giocatori tra Champions e campionato. Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan sono gli insostituibili?

“No, ho pensato che potessero reggere le tre gare in una settimana. Ho tolto qualche minuto a tutti e tre, stiamo crescendo tutti e tutti mi mettono in difficoltà perché si allenano bene e mi creano difficoltà nel fare la formazione. Ma non sono scelte mirate”.

Porta inviolata in Champions, in campionato 4 gol in due partite. Casualità o differenza di attenzione? In Serie A ci sono squadre preparate meglio?

“Cambiati interpreti e avversari, avremmo potuto prendere gol a Manchester e con la Stella Rossa. Stasera e a Udine c’erano meno avvisaglie e abbiamo subito gol. Ci sono momenti così e dobbiamo lavorare, ieri siamo stati tanto sul campo perché quello che stiamo facendo non basta. Quello che posso dire è che questi ragazzi hanno grande predisposizione, mettono tutto. Non lasciamo nulla al caso perché nella nostra area paghiamo più del dovuto, la squadra però ha impattato bene in tutti e due i tempi meritando la vittoria”.

