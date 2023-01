Poco prima del fischio d'inizio di Monza-Inter, l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi esprime inizialmente un pensiero per Gianluca Vialli, scomparso nelle ultime ore: "Luca Vialli per la mia generazione è stato un'ispirazione, anche per il ruolo. Ma al di là di ciò che ha fatto da calciatore e allenatore lo ricordo per la persona che è stata, per il coraggio avuto affrontando una battaglia, trasmettendolo a chi era con lui".

Che approccio serve stasera?

"Troviamo una squadra coraggiosa, in salute e ben allenata, servirà una partita importante. Sento parlare di tabelle, dobbiamo guardare partita dopo partita. Stasera sarà impegnativa, servirà dare il massimo".