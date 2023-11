L'Inter incassa il primo gol lontano da San Siro in campionato ma ne fa due all'Atalanta, che aveva sempre tenuto la porta inviolata in casa, e conquista tre punti d'oro in chiave corsa scudetto. Simone Inzaghi si presenta nella sala conferenze del Gewiss Stadium di Bergamo per analizzare il 2-1 finale attraverso le domande dei cronisti presenti, tra cui quello di FcInternews.it:

Come ha visto Pavard dopo l'infortunio?

"Bisognerà aspettare, un qualcosa c'è stato, un movimento della rotula che è uscita e poi è rientrata. Il ragazzo era contento della vittoria, non sentiva tanto dolore, ma un po' di preoccupazione c'è. Capiremo nei prossimi giorni".

Tre vittorie pesanti con Torino, Roma e Atalanta sono tre indizi scudetto?

"Siamo sulla strada giusta per le prestazioni, sapevamo che stasera avremmo incontrato un'Atalanta di assoluto valore, in salute, con tutta la rosa a disposizione. E' stata una partita fisica, giocata bene da entrambe. Loro hanno avuto l'iniziativa nei primi 20', poi una volta segnato il gol abbiamo tenuto bene il campo. Il gol di Scamacca ha riaperto tutto, ma i ragazzi sono stati bravi, anche quelli che sono entrati dalla panchina, sfiorando a più riprese il tre a uno".

Bastoni come sta?

"Scelta tecnica, penso abbiano fatto bene gli altri difensori. Alessandro aveva fatto bene con Salisburgo e Roma. Fino a stasera avevo tanta scelta, compreso Bisseck che sta crescendo molto. Ora incrociamo le dita per Pavard".

