Prosegue il cammino in Coppa Italia dell'Inter, che si regala la doppia sfida di semifinale contro il Milan battendo la Lazio 2-0. Un traguardo che Simone Inzaghi analizza anche nella sala conferenze di San Siro attraverso le domande dei cronisti presenti: "Abbiamo fatto un'ottima gara contro un'ottima squadra, organizzata e di gamba. Abbiamo sofferto insieme nel primo tempo, abbiamo delle mancanze ma cerchiamo di sopperire. Sono andati in campo giocatori che magari non avrebbero giocato senza le defezioni, ho fatto i complimenti alla squadra. Volevamo la semifinale, sapevamo sarebbe stata durissima".

Avrete un aprile elettrizzante.

"Non deve essere preoccupante, ma stimolante. Poi abbiamo dei problemini che cercheremo di gestire. Ho fuori Zalewski, Carlos Augusto e Darmian, nelle prossime cinque avremo solo Dumfries e Dimarco. O cambio modulo o avremo delle difficoltà. Oggi ci siamo messi 4-4-2, un modulo che abbiamo fatto un paio di volte su 200 partite negli ultimi 4 anni. Siamo in difficoltà, ma le gare non ci devono fare paura, faremo una semifinale intensa".

Come sta Thuram?

"In campo non l'ho visto, sta lavorando a parte. Speriamo che domani l'altro possa rientrare ad allenarsi, non ci sono certezze, anche se il ragazzo ha dato grande disponibilità".

Lo Zielinski di oggi è il migliore della stagione?

"Ha fatto una grande gara, ma non mi fermo a lui. Penso ad Asllani, Frattesi, che ha fatto cure giorno e notte per esserci. Zielinski bene, ma anche tutti gli altri, compreso Taremi che da Lecce sta convivendo con un problema. Si è sacrificato, Marko che ha fatto gol. Poi Bisseck e De Vrij li conosciamo tutti".

