Tornato all'Olimpico per l'ennesima volta da avversario per sfidare la Lazio, Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa per analizzare a caldo la prestazione monstre della sua Inter contro la squadra di Baroni, schiacciata con un tennistico 6-0. FcInterNews.it, sul posto col proprio inviato, vi riporta le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Che prova di forza è stata?

"Nei primi 25' siamo stati bravi a tenere le distanze, poi siamo cresciuti tecnicamente e abbiamo fatto i due gol e poi il terzo subito a inizio secondo tempo. Abbiamo chiuso la gara contro una squadra di valore penalizzato da delle assenze che sono all'ordine del giorno. Sono contento".

Cosa dice sui singoli? Oggi non hanno segnato ma grande prestazione anche di Lautaro e De Vrij.

"De Vrij sta avendo grande continuità, le sta giocando tutte perché Acerbi è fuori. E Lautaro ha fatto una grande gara, per me è come abbia fatto gol. Era felicissimo, deve continuare così come sta facendo".

Quanto è importante il segnale di riscatto dopo Leverkusen?

"Era importante contro un avversario di valore che era in un buon momento come il nostro, solo che noi avevamo perso in Champions e loro vinto in Europa League. Volevamo la vittoria e dobbiamo continuare, il campionato è aperto e noi ci stiamo adeguando. Ci manca una partita, poi andremo in Supercoppa e ce ne mancherà un'altra. Dobbiamo continuare senza fare calcoli, la squadra dopo che ha perso la partita se l'è lasciata alla spalle e ha fatto quasi tre mesi nel migliore dei modi".

È stata la miglior partita da quando sei all'Inter?

"Questo non lo so, le gare vanno riviste. È stata una gara dalle due facce, la Lazio all'inizio ha fatto bene ma poi dopo il gol di Dimarco è stato più facile per noi".

Come sta Barella?

"Sembra un affaticamento, nulla di più. Non si sentiva libero e l'abbiamo cambiato, i dottori e il ragazzo sono tranquilissimi".

Come ha preparato la partita?

"Giocavamo contro una squadra che in 22 partite ne aveva vinte 16, quindi serviva corsa, aggressività e determinazione. E abbiamo messo tutto. In campionato ci sono tante insidie, soprattutto contro una squadra così".

Quello di Lautaro è solo una questione mentale?

"Deve continuare così, oggi ha fatto una grande gara come contro il Parma. Il fatto del gol gli pesa, ma deve continuare così".

In Coppa Italia ci sarà spazio per Martinez e gli altri?

"Sicuramente giocherà Martinez che è un ottimo portiere che abbiamo voluto tutti, avrei voluto dargli spazio prima ma fare il portiere all'Inter non è semplice. Lui lavora tanto, son stato tentato ma poi son sempre state partite da dentro o fuori e non gli ho dato il minutaggio che merita. Giovedì ci sarà il suo esordio, poi farò valutazioni anche per gli altri".

