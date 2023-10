Archiviato il deludente pareggio ottenuto quest'oggi, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi arriva in sala conferenze per un ulteriore commento dell'esito di questo match contro il Bologna. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le sue dichiarazioni:

Ci spiega il blackout sul 2-2?

"Acerbi perde posizione, non riusciamo a prendere palla con Bastoni e Pavard. Dovevamo muoverci meglio, i due gol sono due disattenzoni gravi. Il campionato italiano non perdona, sono partite difficili. Sono arrabbiato, volevamo un altro risultato. Quando sei in vantaggio al primo tempo in casa tua devi portare a casa la partita. Al rientro parleremo di ciò che non è andato bene, poi dopo il 2-2 abbiamo pressato ma non è andata bene".

FcIN - Dal 2019 l'Inter non veniva rimontata in casa dopo un doppio vantaggio. Ha visto delle similitudini rispetto a quanto avvenuto contro il Sassuolo nella gestione del secondo tempo?

"No, col Sassuolo abbiamo preso due gol come avete visto tutti. Oggi serviva più concentrazione, non dovevamo far rientrare il Bologna in partita. E' lì che dobbiamo migliorare, non bisognava farli rientrare col 2-1".

Come mai tante proteste con l'arbitro?

"Non mi va di parlare di arbitri, dovevamo essere più bravi noi. C'era nervosismo per alcune situazioni ma non è colpa dell'arbitro se abbiamo pareggiato. I ragazzi hanno giocato ma con due disattenzioni così è difficile portare a casa i tre punti".

Mancano chili e centimetri in attacco?

"Non abbiamo messo tante palle da dietro, abbiamo sempre provato con gli esterni. Abbiamo creato tante occasioni, non siamo stati fortunatissimi ma dovevamo fare meglio la gestione".

L'idea di non intervenire sul mercato dopo l'infortunio di Arnautovic sarà rivista?

"No, abbiamo parlato con la società. In cinque settimane dovrebbe tornare, ci sta mancando ma capita a tutte le squadre di non avere alcuni giocatori. Speriamo di avere tutti a disposizione nelle prossime partite"

Le ha dato più fastidio il gol del 2-1 che quello del pareggio?

"No, entrambi. Due errori gravi che non puoi permetterti se vuoi vincere. Avevamo tre giocatori a zona che dovevano piazzarsi meglio, su un corner dove prima forse c'era fallo su Dumfries dovevamo posizionarci meglio. Il Bologna ha fatto ottime partite ma noi eravamo stati bravi a tenerli fuori dal match, poi però è rientrata e abbiamo perso due punti sanguinosi".

