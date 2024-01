Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato in conferenza stampa il match vinto oggi nettamente sul campo del Monza: “Abbiamo dato una riposta che è frutto del grande lavoro fatto ad Appiano Gentile. E' uscita fuori una grande gara contro un avversario che in passato ci ha creato diversi problemi".

La Juventus che è sempre li vicino a voi può essere uno stimolo o pensate solamente a voi stessi?

“Noi dobbiamo incidere su noi stessi, noi, lo staff e i giocatori dobbiamo lavorare partita dopo partita. Dobbiamo continuare così. Probabilmente in altri campionati dopo 51 punti in 20 partite avevi più margine, qua le cose non sono scontate. Ci sono ancora 18 gare e in palio ci sono davvero tanti punti. Dobbiamo continuare così".

Rispetto a Verona e alla trasferta di Genova avete giocato meglio sulle fasce secondo Lei?

"Bisognerebbe cercare di capire il perchè. Un motivo può essere anche il campo, qui a Monza era straordinario. Davvero un piacere giocare a calcio con un terreno del genere. L'Inter deve giocare bene tecnicamente e per farlo bene serve anche un terreno del genere".

L'Inter con gli impegni che vi attendono nel momento in cui ripartirà il campionato potrebbe ritrovarsi dietro la Juventus. Può essere un problema?

"Lo sapevamo, è tutto nuovo per tutti e non solo per noi. La Supercoppa è importante e cercheremo di fare il massimo consapevoli che ci sono altre tre squadre forti. In cosa possiamo migliorare? Prendere spunti da ogni partita e analizzarle bene. Certo, sarebbe bello avere più tempo per poterlo fare ma l'importante è trarre spunti da ogni partita".