Rispetto a domenica siete stati in partita 90 minutl, che gara ti aspetti domenica? "E' stata una gara dispendiosa, l'Atalanta ti fa spendere energie ma l'abbiamo condotta bene, semifinale meritata, ora dobbiamo metterla alle spalle, recuperare energie perché domenica avremo una partita in casa con i tifosi dalla nostra parte e cercheremo di farla al meglio".

Ti trasformi in partita secca, sembra tutto meglio nella squadra in coppa: ci sono due Inter?

"Sono stati bravi i ragazzi a mettere in campo quello che abbiamo preparato contro un avversario scomodo, in forma, adesso vedremo con chi giocheremo la semifinale ma ora testa a campionato e Champions".

Onana rispetto a inizio campionato ha fatto un lavoro per migliorare tecnicamente e limare le sbavature?

"Sta facendo molto bene, sta avendo un rendimento costante, primo anno nell'Inter, non abbiamo avuto Handanovic, aspettiamo di recuperare sia lui che Brozovic. Sono fiducioso, spero di poterli avere domenica, si sono allenati a pieno regime senza avvertire problemi: sappiamo che sarà un tour de force".

La coppa Italia è un obiettivo visto anche il campionato?

"La coppa è un obiettivo tutti gli anni, in campionato siamo indietro per alcuni errori ma un Napoli così non si è mai visto, in qualsiasi altro campionato europeo saremmo in corsa visto il punteggio delle altre capoliste. Complimenti al Napoli per il percorso fatto".