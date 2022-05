Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si presenta anche nella sala conferenze di San Siro per il suo commento al risultato e alla prestazione clamorosa della sua squadra contro l'Empoli, sconfitto per 4-2 al termine di un match pirotecnico. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le parole del mister:

Quanto vi dà questa vittoria sul piano mentale?

"La squadra penso che oggi abbia fatto il record di 37 tiri in porta, facendo una grandissima partita tranne che nei primi 25 minuti quando ci siamo fatti prendere dalla frenesia di andare in vantaggio. Ne avevamo parlato in settimana, l'Empoli ti può mettere in difficoltà con le ripartenze ed è successo. Ma dobbiamo fare i complimenti a questa squadra che da luglio sta facendo ottime cose".