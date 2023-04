Un'altra finale nel curriculum di allenatore di Simone Inzaghi, capace di guidare l'Inter all'ultimo atto della Coppa Italia eliminando la Juve facendosi bastare un gol di Federico Dimarco dopo l'1-1 del match d'andata. Traguardo che l'ex Lazio analizza così presentandosi nella sala conferenze stampa di San Siro:

Complimenti per le scelte, un fatto da sottolineare: la Curva si è alzata due volte per fare il tuo nome.

"Lavoriamo quotidianamente per vivere serate come questa, abbiamo centrato una finale e sappiamo che ci manca l'ultimo passo. Abbiamo vissuto una grande serata davanti ai nostri tifosi, abbiamo perso qualche punto in campionato ma a dire il vero in questo periodo interista il nostro popolo è sempre stato dalla nostra parte".

L'Inter ha segnato presto e non è mai andata in difficoltà: come avete raggiunto questo equilibrio?

"Stiamo lavorando sull'equilibrio. Devo essere sincero, in questi due giorni abbiamo lavorato bene, volevamo una serata così davanti ai tifosi. L'approccio si è visto, non abbiamo mai concesso campo, siamo sempre stati concentrati, la squadra voleva fortemente la finale. Ho ricevuto risposte, ora dobbiamo continuare a darne. Siamo in una finale con pieno merito, vogliamo vivere serate così".

Barella si è toccato il flessore.

"A caldo, lui e Calhanoglu erano affaticati. Sembrano affaticamenti. Il dottore mi ha rassicurato, poi devono passare 24 ore, ma dovrebbero esserci senza problema domenica".

Hai parlato di critiche subite in questi mesi a cui hai risposto sempre con educazione, forse negli ultimi tempi si è visto un Inzaghi 'meno educato'.

"La mia educazione ha fatto bene parecchio alla Lazio e all'Inter, devo continuare. Merito dei ragazzi per questa finale, la quarta. Abbiamo dato la possiblità all'Inter di partecipare alla Supercoppa, deve diventare un'abitudine giocare queste partite per questa gloriosa società".