Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi parla così in conferenza stampa dopo la sconfitta subita oggi per 1-0 sul campo del Sassuolo: "La squadra, a parte i primi 20 minuti dove l'approccio non è stato buono, ci ha provato. Penso al gol annullato, all'azione di Dumfries, il colpo di testa di Pavard. Poi secondo me avremmo meritato di pareggiare, siamo stati più sporchi nel secondo tempo. Vanno dati i meriti al Sassuolo, ci dispiace ma i ragazzi con un po' di disordine e non con la stessa tecnica di sempre ci hanno provato fino alla fine".

Se doveva immaginare due sconfitte quest'anno forse non le avrebbe proprio immaginate contro il Sassuolo...

"Il Sassuolo è una squadra di qualità che quest'anno sta faticando per alcune assenze, penso a Berardi che per loro è importantissimo. Probabilmente era destino di perdere due gare contro di loro, sono stati bravi e organizzati, complimenti a loro".

La sensazione è che senza i titolari questa squadra faccia più fatica.

"Abbiamo cambiato tanto, come in tutte le squadre ci sono giocatori che hanno giocato meno e altri di più. Stasera a parte i primi 20 minuti abbiamo fatto bene. Avevo detto che avevo visto la squadra concentrata, che voleva la vittoria. Non è stato così, ma i ragazzi si sono impegnati fino al 94'".