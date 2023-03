Intervenuto in conferenza stampa dal Picco, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così il ko subito contro lo Spezia: “Sapevamo della difficoltà della partita, chiaramente siamo molto dispiaciuti per il risultato perché chiaramente per quanto creato il risultato doveva essere diverso. Non dovevamo chiudere il primo tempo sullo 0-0. Le partite poi sono molto legate all’episodio, lo Spezia è stato più bravo di noi. È una sconfitta che fa male e che non ci fa felici, dobbiamo però ripartire subito perché martedì abbiamo una gara importantissima per il nostro prosieguo”,

Non è la prima volta che l’Inter fa risultati del genere contro le piccole.

“I risultati lontano da San Siro non ci fanno felici. Lo scorso anno facevamo altri punteggi, stasera c’è grandissima delusione, ma i ragazzi hanno dato tutto. Chiaramente però dobbiamo andare avanti, è normale che ci sia grandissima delusione. Ma da domani dobbiamo ripartire nel migliore dei modi”.