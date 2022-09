Dopo la sofferta e necessaria vittoria contro il Torino, l'Inter ritrova la Champions League in un appuntamento da non fallire: domeni a Plzen contro il Viktoria serviranno i 3 punti per rimanere in corsa in un girone a dir poco complicato. Di questo e altro Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match. A seguire le sue parole.

Chi in porta: Onana o Handanovic?

"Ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro".

Quali sono i punti di forza e di debolezza dell'avversaria?

"È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite con Qarabag e Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti come Chory, Mosquera, Sykora: sono giocatori importanti, e poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l'hanno dimostrato anche in un campo difficile come Barcellona".