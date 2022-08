Dumfries decisivo. Per quanto riguarda gli esterni, ne terrai sempre uno più di protezione e uno più offensivo? "No, avevo dubbi fino a questa mattina. Poi ho pensato che Dumfries sarebbe stato più incisivo a gara in corso, mentre Gosens e Darmian hanno fatto molto bene prima di calare. Anche Bastoni deve aumentare la condizione, ma come tutti. Ci sono stati dei rientri un po' in ritardo".

Tanti cambi importanti: può essere questa la differenza rispetto all'anno scorso? "Ho diverse soluzioni dalla panchina. Quelli che sono entrati lo hanno fatto molto bene, così come chi ha iniziato. Alla fine abbiamo giocato meno, siamo andati direttamente in area. Potevamo segnare prima, ma dovevamo chiuderla prima".

Cosa vi dà quella corsa per quel gol al 94'? "Vittoria voluta, col cuore. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Ed è la cosa più positiva della serata perché, dopo quella prima mezzora fatta molto bene, ci siamo innervositi a seguito dell'intervento su Lautaro. Dobbiamo analizzare il perché ci siamo ridotti a vincere al 95'".

Come mai spesso vinci oltre il 90'?

"Sappiamo che le partite si possono decidere nei minuti finali, quindi è normale vedere gol quando le squadre sono stanche. Stasera abbiamo finito con un 4-2-4... Quando hai la fortuna di poter mettere in area Dzeko e Lukaku, per le avversarie è difficile".

Manca un difensore oggettivamente: quali caratteristiche state cercando?

"Mi fa piacere ascoltarvi e non rido... Non mi va di scherzare su questo argomento: le altre acquistano ogni giorno, noi finiamo sui giornali solo perché vendiamo e poi saremmo pure i favoriti. La squadra deve rimanere questa".

Ma è un messaggio alla proprietà? Hai segnali che non sarà così?

"Assolutamente no, ne parlate voi. La squadra è questa, ci manca solo un centrale al posto di Ranocchia e la società sta provvedendo per prenderlo".

Vi serviva uno choc emotivo?

"No, ma dovevamo vincere prima visto che siamo maturi come squadra. Ci siamo innervositi dopo il fallo su Lautaro, ma ci sono le immagini e non ci devono essere polemiche".