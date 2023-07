Il sito giapponese PRTimes riporta alcune dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, che presenta la tournée che il club nerazzurro si appresta a sostenere nel Paese del Sol Levante: "Ho sentito che quest'anno ricorre il trentesimo anniversario dalla nascita del primo campionato professionistico in Giappone, e sono molto felice di poter venire in Giappone in un momento così importante. L'Inter ha visitato il Giappone già in passato, ma questa volta sarà il nostro primo tour in Giappone dopo molto tempo. Quindi faremo del nostro meglio per mostrare le migliori prestazioni alla famiglia Inter che verrà allo stadio".

