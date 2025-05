Dopo aver parlato in conferenza stampa, Simone Inzaghi si presenta anche davanti alle telecamere di Sky Sport nel Media Open Day che conduce alla finale di Champions League: "Il percorso in Champions è stato grandissimo e ci permette di fare la seconda finale in tre anni - esordisce il tecnico nerazzurro -. Il nostro grande obiettivo è di vincere, anche se incontriamo un grandissimo avversario. Faremo di tutto, da oggi cominceremo ad avvicinarci alla partita nel migliore dei modi".

Cosa vuoi trasmettere ai giocatori dopo la delusione scudetto?

"È normale che ci sia delusione per il campionato, volevamo vincere e abbiamo trovato una grandissima rivale a cui vanno fatti i complimenti. Ora il nostro unico obiettivo è la finale di Monaco, cercheremo di arrivarci nel miglior modo possibile".

Contro il City non eravate favoriti, con il PSG partite alla pari?

"Il fatto di aver giocato già una finale ci aiuterà. Il PSG è una grande squadra, come quelle che abbiamo incontrato. Abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi e rispetto per il PSG che ha un grande allenatore, ma cercheremo di mettere in campo i nostri principi come è giusto che sia".

Che differenze ci sono rispetto a Bayern e Barcellona?

"Hanno tutto, come queste grandi squadre. Hanno grandissime qualità, organizzazione, un grande allenatore che stimo molto. Sono arrivati in finale come grande merito, come l'Inter".

Quanto inciderà la partita di sabato sul tuo futuro?

"L'ho detto prima, parlare di futuro ora non ha assolutamente senso. Ci incontreremo con il presidente e la società, con molta tranquillità. Al centro del tavolo ci sarà il bene dell'Inter come abbiamo fatto in tutti i questi anni".

E il bene di Inzaghi?

"Assolutamente sì".

