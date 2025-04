"Alla partita col Bayern arriviamo bene per la vittoria, ma la fatica c'è stata come in tutte le gare. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto un errore sul loro gol, ma siamo rimasti in partita facendo il 3-1 e non rischiando nulla". Così Simone Inzaghi, a Rai Radio 1, a margine di Inter-Cagliari 3-1.

Questo Arnautovic può servire per il gran finale

"Assolutamente sì, noi abbiamo bisogno di tutti. Marko sta facendo molto bene, ma non è una novità perchè aveva fatto altrettanto bene anche l'anno scorso. Oggi è stato bravissimo, come nelle ultime qui a San Siro. Deve continuare così come tutta l'Inter. Siamo alla 48esima partita stagionale, l'anno scorso furono 49. Non dobbiamo fermarci".

Marotta ha detto 'andiamo a vincere anche il Mondiale per Club'.

"Ci vorranno tantissime energie, ci stiamo preparando con tanto sacrificio".

Hai risparmiato Pavard e per 67' Bastoni: chi giocherà in difesa mercoledì?

"E' presto per dirlo, magari ti fai delle idee ma poi bisogna vedere come saranno i prossimi due giorni. Alcuni avevano bisogno di rifiatare, chi ha giocato ci ha dato tanto".

Come sta Dimarco?

"E' stato bene, ero indeciso sul fatto se farlo giocare o meno titolare. Aveva avuto un problemino a Parma, oggi c'era qualche titubanza ma il ragazzo ha risposto molto bene, tanto che avrebbe voluto continuare a giocare. Ha fatto un'ottima gara, speriamo che non ci siano problemi per averlo nel migliore dei modi mercoledì".

Avrà tempo di vedere Bayern-BVB?

"Senz'altro la vedrà, sappiamo che tipo di avversario affronteremo. Cercheremo di fare una grande partita perché l'avversario è di assoluto valore".

